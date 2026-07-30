Prime Vĩnh Phúc - phát triển bền vững và khẳng định vị thế dẫn đầu

Sau gần 30 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc (xã Bình Nguyên) từng bước mở rộng quy mô sản xuất, duy trì hoạt động ổn định và trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Prime.

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc, tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc (Prime Vĩnh Phúc) được thành lập năm 1999, thời điểm thị trường gạch men ceramic trong nước còn khá sơ khai. Nhờ tư duy quản trị nhạy bén, đơn vị đã liên tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và từng bước khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường.

Minh chứng rõ nét cho sự bứt phá này là hành trình chuyển mình vượt bậc về năng lực sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu có công suất thiết kế khiêm tốn 2 triệu m2 gạch ốp lát/năm với 120 cán bộ, người lao động, đến nay quy mô công ty đã mở rộng lên 3 nhà máy với sản lượng hằng năm đạt hơn 10 triệu m2 gạch ốp lát; sản lượng men màu (frit, men, màu) đạt hơn 90 nghìn tấn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Prime Vĩnh Phúc đã đạt hơn 530 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 520 lao động với thu nhập bình quân từ 11-12 triệu đồng/người/tháng.

Để có được thành công trên, Prime Vĩnh Phúc đã chủ động đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc áp dụng các dây chuyền, công nghệ in hiện đại. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty chú trọng nghiên cứu thị trường, tập trung vào các dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp với kích thước đa dạng, phù hợp với mọi không gian kiến trúc.

Các sản phẩm gạch ốp lát của Prime Vĩnh Phúc được khách hàng đánh giá cao và sử dụng trong nhiều công trình, đáp ứng nhu cầu hoàn thiện không gian nội, ngoại thất với đa dạng mẫu mã, kích thước và hoạ tiết. Nhờ giá trị vượt trội đó, sản phẩm của Prime Vĩnh Phúc không những chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia tại châu Á.

Hiện tại, Prime Vĩnh Phúc đang tập trung sản xuất 3 dòng sản phẩm gạch ceramic cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế với các kích thước chủ lực: 400x400mm, 500x500mm và 600x600mm.

Cùng đó, xác định con người là nhân tố cốt lõi quyết định thành bại của doanh nghiệp, Prime Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ công nhân thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu để nâng cao tay nghề, làm chủ máy móc hiện đại và xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Công ty cũng luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. 6 tháng đầu năm 2026, toàn công ty đã có 43 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tế, chủ yếu tập trung vào việc tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu, qua đó làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc giải quyết việc làm ổn định cho hơn 520 lao động với thu nhập bình quân từ 11-12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, Prime Vĩnh Phúc chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường làm việc an toàn. Công ty chủ động áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan nghỉ mát, giúp tái tạo sức lao động và thắt chặt tình đoàn kết trong tập thể.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp, ông Hà Xuân Tú, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, Prime Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch đầu tư thêm máy móc, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững các tiêu chuẩn quốc tế hiện có.

Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa toàn diện, chủ động nắm bắt xu hướng thị trường để cho ra đời những dòng sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đồng thời tích cực mở rộng kênh xuất khẩu. Song song với hoạt động kinh doanh, việc đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ then chốt để duy trì sự phát triển bền vững và khẳng định vị thế dẫn đầu của công ty trong tập đoàn.

Trần Tỉnh