Toàn tỉnh có gần 1.800 hợp tác xã đang hoạt động

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Hiện nay, toàn tỉnh có 2.130 hợp tác xã, trong đó có 1.797 hợp tác xã đang hoạt động, chiếm 84,36%; 3 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 1.360 tổ hợp tác.
Thành viên Hợp tác xã Hoa Ban, xã Mai Châu gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, gắn phát triển sản xuất với tạo sinh kế cho phụ nữ vùng cao.
Khu vực hợp tác xã thu hút gần 188 nghìn thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho trên 155,9 nghìn lao động. Khoảng 44,2% hợp tác xã được xếp loại tốt, khá.
Toàn tỉnh có 6.809 cán bộ quản lý hợp tác xã, trong đó 3.059 người có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 44,9%.
Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực chủ lực với 803 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút khoảng 129 nghìn thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho 20,6 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp đạt khoảng 4,9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, doanh thu bình quân của một hợp tác xã nông nghiệp ước đạt trên 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 244 triệu đồng. Toàn tỉnh có 135 hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị và 127 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng chuyển mạnh từ phát triển về số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng các hợp tác xã có năng lực quản trị, liên kết thị trường và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.
Minh Vũ
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