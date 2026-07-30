Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Chiều 30/7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên chính thức và bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các phòng, ban của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua và 265 hội viên đại diện cho 556 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (lâm thời) phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (lâm thời) khẳng định: Đại hội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Nhà báo 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sau hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh quy tụ đội ngũ hội viên đông đảo, giàu kinh nghiệm, hoạt động trong môi trường báo chí hiện đại; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn sau khi hợp nhất; phương thức hoạt động có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 47 lớp tập huấn nghiệp vụ; gần 20 cuộc hội thảo, tọa đàm, đi thực tế gắn với thực tiễn báo chí địa phương; hỗ trợ kinh phí 630 triệu đồng cho 210 lượt nhà báo có tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trung bình mỗi năm, hội viên có khoảng 60.000 tác phẩm báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ của tỉnh, của đất nước; trên 1.000 tác phẩm báo chí chất lượng cao được giải thưởng cấp tỉnh, Trung ương hoặc được bình xét khen thưởng tác phẩm xuất sắc.

Đặc biệt, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã đạt gần 70 giải thưởng cấp Quốc gia. Trong đó có nhiều Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Nhiều năm liền, Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng. 100% hội viên chấp hành nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp. Các hoạt động phong trào được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2026-2031, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng mạng xã hội, Hội Nhà báo tỉnh xác định yêu cầu tất yếu là đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, dẫn dắt hội viên, xây dựng nền báo chí “Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Báo chí là một mặt trận, cán bộ báo chí là chiến sĩ trên mặt trận ấy, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Đồng chí cho rằng: Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước phát triển tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Các tác phẩm của Hội đã phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh; lan tỏa tích cực những gương tốt, mô hình hay; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng Hội Nhà báo tỉnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Trong đó có các nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt tới hội viên việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cơ quan báo chí và nhà báo phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén phản bác các luận điệu thù địch, chủ động thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Hội quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực sự đạt tiêu chuẩn “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Không ngừng đổi mới, sáng tạo và quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và công nghệ hiện đại. Xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện để nâng cao chất lượng nội dung, kịp thời dẫn dắt dòng chảy thông tin, giữ vững vị thế chủ lực trên không gian mạng.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, giữ vững tính Đảng, tính nhân văn. Hội phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực sự là “mái nhà chung” bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo. Cùng với đó, cần tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương; tích cực quảng bá hình ảnh địa phương; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí: Bùi Thúy Hằng, Triệu Thị Thanh Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh.

Tại Đại hội, Hội Nhà báo tỉnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hồng Duyên - Phương Thanh