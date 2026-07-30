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Xăng dầu tăng giá, E10 RON95-III có giá 22.850 đồng/lít

Từ 15h00 ngày 30/7, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Xăng dầu tăng giá, E10 RON95-III có giá 22.850 đồng/lítGiá xăng, dầu biến động từ 15h00, ngày 30/7/2026.

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, lên 22.850 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Trong đó, dầu diesel tăng lên 27.620 đồng/lít; dầu mazut có giá 16.470 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua có xu hướng tăng so với kỳ điều hành trước. Việc thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với một số mặt hàng nhằm góp phần giảm áp lực tăng giá. Cụ thể, mức chi Quỹ Bình ổn là 500 đồng/lít đối với xăng sinh học; 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel; 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Việc giá xăng dầu tiếp tục tăng được dự báo sẽ tác động đến chi phí vận tải, logistics và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quỹ bình ổn giá xăng dầu Điều hành Giá bán lẻ xăng dầu Bộ công thương Thế giới Tăng giá Cơ quan quản lý Tài chính Xu hướng Doanh nghiệp
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