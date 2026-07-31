Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác tài chính - ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn

Sáng 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về công tác quản lý, điều hành tài chính – ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Dự họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh cùng một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 34.879 tỷ đồng, bằng 60% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 119% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 25.218 tỷ đồng, bằng 37% dự toán.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 đạt trên 58.000 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng thu và tổng chi ngân sách địa phương đều xấp xỉ 108.400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách; khả năng hoàn thành dự toán năm 2026; những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành ngân sách và các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, đánh giá sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Đồng thời, xác định rõ những khó khăn, điểm nghẽn và các nguồn thu còn dư địa để có giải pháp khai thác hiệu quả, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026.

Việc điều hành chi ngân sách phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025, tổng kế hoạch vốn của tỉnh được tổng hợp trên cơ sở kế hoạch của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước khi hợp nhất là trên 109.500 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao hằng năm trên 107.600 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt trên 101.500 tỷ đồng, bằng 94,3% kế hoạch.

Việc phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021–2025 cơ bản bám sát các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định; ưu tiên các công trình, dự án quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và cải thiện đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai kế hoạch vẫn còn một số khó khăn, hạn chế liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thực hiện và năng lực giải ngân của một số chủ đầu tư. Nguồn lực đầu tư ở một số lĩnh vực còn phân tán, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện trên 137.000 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và quy hoạch tỉnh; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo nền tảng và động lực cho phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát cơ cấu nguồn vốn, nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên của từng nhóm dự án; bảo đảm việc phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và năng lực giải ngân.

Nguồn lực đầu tư công cần được tập trung cho các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển; đồng thời quan tâm đầu tư cho các địa bàn còn khó khăn, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân và các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội.

Đối với các dự án dự kiến khởi công mới, phải đánh giá kỹ sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn, điều kiện giải phóng mặt bằng, mức độ hoàn thiện thủ tục và khả năng tổ chức thực hiện; từng bước khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu ý kiến về lĩnh vực y tế.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án phân bổ vốn và danh mục dự án; báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho chủ trương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Đức Anh