Phú Thọ quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 151 dự án tồn đọng, kéo dài

Ngày 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về tình hình, phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện cơ quan chuyên môn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chủ trì hội nghị.

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn đối với 151 dự án tồn đọng, kéo dài

Theo báo cáo tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ đã rà soát 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 50 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 26 dự án đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và được thống nhất về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, phương án xử lý; 75 dự án còn lại đang tiếp tục được rà soát, phân loại và đề xuất phương án giải quyết theo quy định.

Các dự án được hình thành qua nhiều thời kỳ, phần lớn phát sinh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Khó khăn, vướng mắc của từng dự án có tính chất, mức độ khác nhau, liên quan đến nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác 751, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, phân loại; xác định nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đối với 50 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ, bảo đảm những nội dung đã được giải quyết về thủ tục sớm chuyển thành kết quả đầu tư cụ thể, đưa đất đai và các nguồn lực vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đối với 26 dự án đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hội nghị tập trung xem xét việc tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, nguyên tắc và phương án xử lý đã được thống nhất. Các đại biểu đề nghị việc tổ chức thực hiện phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh vi phạm mới, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và nguồn lực đất đai.

Đối với 75 dự án còn lại, UBND tỉnh đã rà soát, phân loại thành 11 nhóm theo tính chất khó khăn, vướng mắc và thẩm quyền xử lý. Trong đó có 13 dự án đề nghị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội có tính chất khó khăn, vướng mắc tương tự nhóm 26 dự án tỉnh đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tiếp tục báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, cho ý kiến về chủ trương, quan điểm và nguyên tắc xử lý, làm cơ sở để tỉnh xây dựng phương án tháo gỡ theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ hồ sơ, đánh giá đúng bản chất khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý đối với từng dự án. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải chủ động giải quyết dứt điểm. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, xác định rõ phương án đề xuất và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem xét phương án tháo gỡ đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về phương án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải do Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải thực hiện. Đây là một trong 26 dự án đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến vào giải pháp tháo gỡ khó khăn một số dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nội dung liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và việc quản lý, sử dụng khu vực lòng hồ, mặt nước; đồng thời xem xét điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý khó khăn, vướng mắc của dự án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai và phát huy hiệu quả nguồn lực. UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý; hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Quá trình triển khai phải bảo đảm quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, lòng hồ, mặt nước; hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, môi trường và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư, Nhân dân.

Xử lý dứt điểm, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc rà soát, xử lý phải được tiến hành toàn diện, khách quan, thận trọng, công khai, minh bạch; phải xem xét cụ thể từng dự án trên cơ sở hồ sơ, căn cứ pháp lý và tình hình thực tế, không áp dụng máy móc một phương án chung cho tất cả các dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu phân loại rõ dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai; dự án cần bổ sung, hoàn thiện thủ tục; dự án phải điều chỉnh và dự án phải chấm dứt hoạt động, thu hồi theo quy định. Quan điểm xuyên suốt là tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức hóa sai phạm; không làm phát sinh vi phạm mới; không để thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách Nhà nước và nguồn lực đất đai.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể xử lý 151 dự án. Kế hoạch phải thể hiện rõ tình trạng pháp lý, nội dung vướng mắc, nguyên nhân, căn cứ và phương án xử lý đối với từng dự án; phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, mốc tiến độ và kết quả cuối cùng phải hoàn thành.

Đối với 50 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, phải rà soát, đánh giá đúng kết quả thực chất và phải được theo dõi, đôn đốc, sớm triển khai trên thực tế, đưa nguồn lực vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đối với 26 dự án đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc và phương án xử lý, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải cụ thể đến từng dự án, từng nhiệm vụ; xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm phải hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh. Bảo đảm mọi quyết định đều có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với 75 dự án còn lại, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án theo 11 nhóm đã phân loại. Trong đó, đối với 13 dự án có tính chất khó khăn, vướng mắc tương tự nhóm 26 dự án đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ, điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 và các quy định liên quan; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến về chủ trương, quan điểm và nguyên tắc xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hồ sơ, tài liệu của từng dự án phải được quản lý, lưu trữ đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và cơ quan liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tỉnh trước ngày 30/11/2026, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 20/12/2026.

Bên cạnh 151 dự án đã tổng hợp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện các dự án, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, kể cả những trường hợp liên quan đến hộ kinh doanh, đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các vụ việc nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở đó, phân loại cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và phương án xử lý; không để sót vụ việc, không để tiếp tục kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân và lãng phí nguồn lực đất đai.

Việc tập trung xử lý 151 dự án tồn đọng, kéo dài thể hiện quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu và nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đức Anh