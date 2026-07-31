Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh

Ngày 31/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về công tác tổ chức thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nội vụ. Tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác thi đua, khen thưởng; 4 văn bản về văn thư, lưu trữ; đồng thời rà soát, bãi bỏ 67 văn bản không còn phù hợp, thay thế 25 văn bản và ban hành mới 21 văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hệ thống văn bản thống nhất sau sáp nhập tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh còn 27 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ đang có hiệu lực. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được quan tâm với 171 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách; 100% cơ quan, đơn vị đã lập và quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản; số hóa hơn 1,23 triệu trang tài liệu, xây dựng kho lưu trữ số gồm hàng triệu trang tài liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý và khai thác.

Đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn và các lớp bồi dưỡng chuyên sâu. Trong năm 2025, toàn tỉnh xử lý 38 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách trên hơn 1 tỷ đồng, đã thi hành xong 37/38 quyết định xử phạt, đạt tỷ lệ trên 97%.

Qua làm việc trực tiếp với một số sở, ngành, địa phương, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cũng như việc triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, sau sáp nhập, tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền địa phương sau sáp nhập; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Các sở, ngành chủ động cập nhật, nắm vững các quy định pháp luật mới để nâng cao chất lượng tham mưu; đồng thời đẩy mạnh tự kiểm tra, rà soát văn bản ở cả cấp tỉnh và cấp xã nhằm sớm phát hiện những nội dung chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường phối hợp với Bộ Nội vụ, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các quy định mới ban hành; quan tâm động viên đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra và khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật sau sáp nhập.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần chủ động báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ kịp thời. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của đoàn kiểm tra; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Minh Thuật - Ngọc Anh