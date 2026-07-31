Phú Thọ công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo 148 xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị.

TĐTKT năm 2026 là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn nhằm thu thập thông tin cơ bản của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra được tiến hành qua 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 5/1 - 10/3/2026; giai đoạn 2 từ 1/3 - 30/4/2026).

Mặc dù khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ đã triển khai cuộc điều tra nghiêm túc, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ. Đồng thời, huy động 3.056 người tham gia lập bảng kê cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 1.136 điều tra viên thu thập thông tin khu vực cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo; 687 điều tra viên thực hiện điều tra khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các hội, hiệp hội.

Quang cảnh hội nghị.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành cùng nỗ lực của lực lượng điều tra viên, Phú Thọ là một trong những địa phương hoàn thành TĐTKT sớm nhất cả nước, trước thời hạn Trung ương giao. Chất lượng dữ liệu thu thập được bảo đảm, được Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu và đánh giá, xếp loại giỏi.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Trưởng Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Trần Văn Thạch trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 2 tập thể và 7 cá nhân.

Kết quả sơ bộ cho thấy quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục mở rộng, số lượng đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước, phản ánh rõ nét xu hướng phát triển của khu vực doanh nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tính đến thời điểm 31/12/2025, toàn tỉnh có 18.817 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất - kinh doanh (tăng 9,5% so với năm 2024), tạo việc làm cho 553.713 lao động. Kết quả này phản ánh, Phú Thọ tiếp tục dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chiếm 44,9% số doanh nghiệp và 52,5% lao động doanh nghiệp toàn vùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trưởng Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Trần Văn Thạch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trưởng Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Trần Văn Thạch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 832 hợp tác xã đang hoạt động; 167.221 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; 449 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 292 hiệp hội; 2.027 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 11 tổ hợp tác.

Kết quả TĐTKT năm 2026 là nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển trong giai đoạn mới và đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu chính thức của cuộc TĐTKT năm 2026 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1/2027.

Đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất khẳng định cuộc TĐTKT 2026 tại Phú Thọ đã được thực hiện với nhiều điểm mới như ứng dụng chuyển đổi số xuyên suốt, đối chiếu dữ liệu hành chính, giúp rút ngắn thời gian thu thập và xử lý dữ liệu. Các ý kiến tại hội nghị cũng tập trung thảo luận sâu vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, đại diện Thống kê tỉnh cũng đã hướng dẫn khai thác hiệu quả dữ liệu, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đưa kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra vào việc xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tối ưu hóa giá trị của dữ liệu.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 29 cá nhân; Trưởng Thống kê tỉnh tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 326 cá nhân.

Đinh Vũ