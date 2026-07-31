Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Vĩnh Yên

Sáng 31/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì chương trình “Cà phê doanh nhân” nhằm trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề thành phố Vĩnh Yên (nay thuộc phường Vĩnh Yên) do Công ty TNHH Giáo dục FPT làm chủ đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận chương trình.

Dự án có quy mô khoảng 11,92 ha tại phường Vĩnh Yên, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 và chấp thuận Công ty TNHH Giáo dục FPT là nhà đầu tư tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Phú Thọ Bùi Hồng Đô báo cáo tại chương trình.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Giáo dục FPT đã báo cáo toàn diện tình hình triển khai, đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Đến nay, UBND phường Vĩnh Yên đã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1 đối với 268 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 89.676,9 m2. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đã kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất và kê khai nhân khẩu đối với 155/166 hộ (diện tích 74.594 m2); đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 148 hộ (diện tích 74.124 m2) với tổng kinh phí dự kiến gần 39,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Giáo dục FPT báo cáo tại chương trình.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện gặp một số khó khăn: Khoảng 65 thửa đất (diện tích 34.197,66 m2) chưa hoàn thành xác minh nguồn gốc và quy chủ nên chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất; một số hộ dân đề nghị tăng đơn giá bồi thường; một số trường hợp xuất hiện chênh lệch diện tích giữa đo đạc thực tế và thông số trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo các sở, ngành chủ trì chương trình "Cà phê doanh nhân" sáng 31/7.

Đánh giá công tác bồi thường, GPMB đối với Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Vĩnh Yên hiện nay còn chậm hơn so với các dự án khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các đơn vị liên quan thay đổi tư duy, chủ động và tích cực hơn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, minh bạch thông tin về chính sách bồi thường để đảm bảo công bằng, tránh khiếu kiện, thắc mắc.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại chương trình.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Yên báo cáo tại chương trình.

Khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Vĩnh Yên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và ban hành thông báo thu hồi phần diện tích đất còn lại trước ngày 15/8/2026. Đồng thời, rà soát kỹ lưỡng, trả lời bằng văn bản kiến nghị của dân trước ngày 15/8/2026; tăng cường đối thoại, tuyên truyền tạo sự đồng thuận.

Đối với vướng mắc về chênh lệch diện tích địa chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, ban hành hướng dẫn xử lý cụ thể trước ngày 5/8/2026.

Về phương án hạ ngầm đường dây điện, Sở Công Thương được giao chủ trì thẩm định điểm đấu nối, hướng tuyến, thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2026.

Quang cảnh chương trình "Cà phê doanh nhân" sáng 31/7.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Giáo dục FPT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, chủ động cung cấp hồ sơ và đồng hành trong công tác vận động Nhân dân; phấn đấu hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/9/2026 để chính thức khởi công dự án vào tháng 10/2026.

Đinh Vũ