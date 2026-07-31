Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo về đánh giá KPI và biên chế giáo dục

Chiều 31/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Phú Thọ là tỉnh đầu tiên trong cả nước thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng (KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức bằng phần mềm. Triển khai từ tháng 4 đến tháng 6/2026 tại 20 cơ quan, đơn vị (5 sở, 15 xã/phường), tỷ lệ công chức thực hiện đánh giá đạt 98,06%. Bình quân hằng tháng có từ 5.000 đến 6.000 nhiệm vụ được phê duyệt, tỷ lệ chậm hạn giảm chỉ còn khoảng 2%. Kết quả này khẳng định chủ trương ứng dụng phần mềm đánh giá KPI là đúng hướng, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình thí điểm còn bộc lộ một số hạn chế: Phần mềm chưa liên thông với hệ thống quản lý văn bản dẫn đến phải nhập liệu thủ công; giao diện chưa thực sự thân thiện; thiếu tính năng đặc thù cho từng sở, ngành và cơ chế phân quyền chi tiết. Đặc biệt, công cụ phần mềm chưa thể đánh giá hết các yếu tố về thái độ, mối quan hệ và đặc thù của khối quản lý nhà nước.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Việc đánh giá KPI bằng phần mềm là xu hướng tất yếu, giúp cán bộ, công chức hình thành thói quen làm việc có trách nhiệm, đúng hạn, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho lãnh đạo quản lý. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của Sở Nội vụ và đơn vị tư vấn (VNPT) trong việc phối hợp xây dựng hệ thống.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo thành tích khi sản phẩm chưa hoàn thiện, chưa áp dụng đại trà phần mềm ở thời điểm này để tránh xáo trộn và tác động tiêu cực. Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, làm việc với đơn vị tư vấn tiếp tục thí điểm từ 3 đến 6 tháng. Điều kiện bắt buộc là phải tích hợp hoàn toàn với hệ thống Quản lý văn bản (V4), tối ưu hóa giao diện và bổ sung đầy đủ tính năng theo góp ý của các đơn vị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng (KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức bằng phần mềm.

UBND tỉnh thống nhất chủ trương thuê phần mềm thay vì tự đầu tư mới nhằm đảm bảo tính linh hoạt, cập nhật liên tục nhưng tỉnh phải nắm toàn quyền quản trị dữ liệu. Trường hợp đơn vị tư vấn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, tỉnh sẽ tiến hành thuê chính thức; ngược lại, sẽ dừng ngay thí điểm để tìm kiếm giải pháp hoàn thiện hơn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình biên chế ngành giáo dục.

Báo cáo về tình hình biên chế ngành GD&ĐT, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết: Tỉnh hiện được giao 26.062 biên chế giáo dục, còn thiếu 5.887 chỉ tiêu so với định mức của Bộ GD&ĐT. Thực hiện các kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2025, năm 2026, đến nay đã có hàng nghìn thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, tỉnh chưa thể ban hành quyết định tuyển dụng do vướng mắc về chỉ tiêu biên chế được giao.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Trung ương giao bổ sung biên chế, trước mắt giao khẩn cấp 2.448 chỉ tiêu cho số trường hợp đã trúng tuyển.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến.

Thảo luận về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện tinh gọn bộ máy và sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, việc đề xuất bổ sung biên chế phải được tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác và có cơ sở lý luận, thực tiễn thuyết phục.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương rà soát toàn diện thực trạng thừa, thiếu giáo viên ở từng cấp học, từng trường, từng địa bàn (chú ý đặc thù địa hình, quy mô dân số và trường lớp sau sáp nhập). Đồng thời, xây dựng báo cáo chi tiết về nhu cầu kinh phí chi trả, dự toán ngân sách phát sinh và đánh giá tác động từ Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác rà soát nội bộ trước ngày 30/8/2026. Trên cơ sở số liệu thống nhất, UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn làm việc trực tiếp với Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết dứt điểm bài toán biên chế cho ngành Giáo dục.

Đinh Vũ