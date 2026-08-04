Hoàn thiện Đề án phát triển cấp nước tỉnh Phú Thọ và Quy hoạch Cụm công nghiệp Đú Sáng

Sáng 4/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo về kinh phí lập Đề án phát triển cấp nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đú Sáng tại các xã Nật Sơn, Mường Động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc lập Đề án phát triển cấp nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ hiện trạng cấp nước, phương án phân vùng cấp nước đảm bảo đến năm 2029, tỷ lệ cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%. Sở đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện và bố trí làm nhiều đợt, đồng thời tính toán tiết kiệm nhất để giảm áp lực cho ngân sách.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, cấp nước là chỉ tiêu bắt buộc nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, các sở, ngành phối hợp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấp nước đô thị, nông thôn và khu, cụm công nghiệp. Từ đó, bổ sung các giải pháp trong Đề án để triển khai phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện Đề án, đảm bảo tiết kiệm ngân sách và khả thi khi triển khai, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe các ngành, đơn vị, địa phương báo cáo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đú Sáng tại các xã Nật Sơn, Mường Động.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án Cụm công nghiệp Đú Sáng tại các xã Nật Sơn, Mường Động có diện tích 74 ha, tổng vốn đầu tư trên 900 tỷ đồng; thời gian hoạt động 50 năm kể từ khi có quyết định thành lập. Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đú Sáng đã được chủ đầu tư xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, địa phương theo quy định.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Nật Sơn báo cáo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát kỹ, tính toán thêm các yếu tố như đường giao thông kết nối vào cụm công nghiệp, đường dân sinh để bảo đảm phương án hiệu quả nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương bố trí quỹ đất tái định cư, kinh phí thực hiện dự án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Chủ đầu tư khi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Đú Sáng phải đảm bảo xây dựng trạm xử lý nước thải; hệ thống thoát nước, thoát lũ; quỹ đất phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Văn Hải