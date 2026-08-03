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Phú Thọ trao giải Cuộc thi trực tuyến về quan hệ hợp tác với Thái Lan

Chiều 3/8, Sở Ngoại vụ tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026) với chủ đề “Phú Thọ với các đối tác Thái Lan – Hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững”.

Phú Thọ trao giải Cuộc thi trực tuyến về quan hệ hợp tác với Thái LanLãnh đạo Sở Ngoại vụ trao giải Nhất, phần thưởng là chuyến du lịch Thái Lan, cho thí sinh Tạ Công Điệp, giảng viên Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Phú Thọ trao giải Cuộc thi trực tuyến về quan hệ hợp tác với Thái LanLãnh đạo Sở Ngoại vụ trao giải Nhì cho các thí sinh.

Phú Thọ trao giải Cuộc thi trực tuyến về quan hệ hợp tác với Thái LanBan tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh.

Cuộc thi trực tuyến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan được phát động ngày 5/6; thời gian thi chính thức từ ngày 16/6 đến hết ngày 15/7 thông qua hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến. Ban tổ chức đã nhận được hàng ngàn bài dự thi, trong đó, có 209 thí sinh trả lời đạt 10/10 câu hỏi. Căn cứ thể lệ thi, Ban tổ chức lựa chọn 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất, trả lời câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất, dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng với đáp án, để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba; tổng giá trị giải thưởng 17 triệu đồng.

Phú Thọ trao giải Cuộc thi trực tuyến về quan hệ hợp tác với Thái LanLãnh đạo Sở Ngoại vụ và Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, góp phần nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Phú Thọ với các đối tác Thái Lan nói riêng. Thông qua cuộc thi, hình ảnh Phú Thọ, vùng đất giàu tiềm năng, môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng, chính sách ưu đãi tiếp tục được quảng bá tới các nhà đầu tư và đối tác Thái Lan.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thái lan Phú thọ cuộc thi trực tuyến Hợp tác Quan hệ ngoại giao Trao giải Phát triển bền vững Kỷ niệm 50 năm Việt nam Sở ngoại vụ
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