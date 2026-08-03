Tổng duyệt Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Sáng 3/8, UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các đại biểu đã kiểm tra khu vực trưng bày với 18 gian hàng, gồm 11 gian hàng của doanh nghiệp và 7 gian hàng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm, mô hình, giải pháp tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đây là không gian trưng bày kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra khu vực trưng bày sản phẩm, kết quả nổi bật về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tiến hành tổng duyệt chương trình Hội nghị theo kịch bản với các nội dung: Chiếu phóng sự kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 6 tháng đầu năm 2026; ra mắt nền tảng Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và phát động chiến dịch 90 ngày dữ liệu tỉnh Phú Thọ; công bố các bài toán lớn của tỉnh; ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý; rà soát toàn bộ nội dung, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Hội nghị diễn ra thành công, bảo đảm chất lượng và đúng kế hoạch.

Đối với khu vực trưng bày các sản phẩm và kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; bố trí không gian trưng bày khoa học, trực quan, bảo đảm làm nổi bật các sản phẩm, mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cũng cho ý kiến cụ thể về công tác đón tiếp đại biểu; thành phần, số lượng đại biểu tham gia lễ phát động chiến dịch 90 ngày dữ liệu tỉnh Phú Thọ; quy trình tham quan của các đại biểu tại khu vực trưng bày sản phẩm; chương trình ra mắt nền tảng Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ cùng các nội dung ký kết hợp tác.

Quang cảnh buổi tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt là hoạt động rà soát tổng thể nhằm hoàn thiện các điều kiện phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, dự kiến được tổ chức vào ngày 4/8/2026.

Đức Anh