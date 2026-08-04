Đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Ngày 4/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh.

Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP điều chỉnh, bổ sung một số quy định về nguyên tắc, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm. Điều này nhằm giảm thời gian, giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, đóng gói sản phẩm cây trồng. Thủ tục cấp mã số gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và truy xuất nguồn gốc; chỉ thực hiện tiền kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu.

Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP quy định mã số vùng trồng được cấp cho một loại cây trồng xác định theo vị trí của một hoặc nhiều thửa đất; dữ liệu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được quản lý tập trung trên hệ thống xử lý nghiệp vụ và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kết nối, chia sẻ với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

Hồ sơ được thực hiện theo các mẫu thống nhất; tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu về mã số và không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu.

Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân trong cấp, quản lý, hậu kiểm, cập nhật dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai; đồng thời quy định việc chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2026/NĐ-CP. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2026 đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt, thống nhất nhận thức về Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, nhất là những nội dung mới và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; chủ động bố trí nguồn lực, triển khai hiệu quả công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân nắm vững các nguyên tắc, quan điểm của Nghị quyết, thực hiện đúng quy trình, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai; tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đúng quy định.

Lê Hoàng