Phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Ngày 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới “Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Kết quả thực chất” theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các điểm cầu địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham dự phiên toàn thể tại điểm cầu trung ương có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự phiên toàn thể tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới tập trung thảo luận vai trò của công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế trong hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam. Các nội dung tại phiên họp xoay quanh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương, doanh nghiệp và các ngành kinh tế.

Qua thảo luận, phiên họp hướng tới làm rõ hơn yêu cầu đổi mới cách thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng phục vụ trực tiếp việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phú Thọ xác định công tác đối ngoại phải thực sự trở thành động lực phục vụ phát triển. Sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển trên 9.300km2, dân số trên 4 triệu người và quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD, tạo dư địa lớn để thu hút nguồn lực quốc tế.

Phú Thọ đã đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng chủ động, thực chất, tập trung xây dựng các khuôn khổ hợp tác gắn với thu hút đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đến hết tháng 6/2026, Phú Thọ thu hút gần 1,8 tỷ USD vốn FDI, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước; lũy kế có 747 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 42 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, tăng cường ngoại giao văn hóa, giao lưu Nhân dân và kết nối cộng đồng trên 13.000 người Phú Thọ đang sinh sống ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Phú Thọ đặt ra ba ưu tiên hợp tác quốc tế gồm thu hút FDI chất lượng cao; mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực; kết nối thị trường, logistics, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ địa phương mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, cung cấp thông tin, dự báo thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành Ngoại giao thời gian qua trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển.

Trước yêu cầu mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao và toàn ngành tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới phương thức quản trị, đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm cụ thể gắn với hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu chính sách đối ngoại; xây dựng cơ chế nhận diện sớm các vấn đề tác động đến lợi ích quốc gia để chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của các cơ quan đại diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có kiến thức toàn diện về kinh tế, công nghệ, pháp luật và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, chủ động mở rộng và đa dạng hóa thị trường, đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn trong hợp tác quốc tế, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, thúc đẩy các dự án lớn, dự án công nghệ cao, hạ tầng chiến lược và phát triển xuất khẩu.

Tập trung tạo đột phá về ngoại giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thu hút đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu ngoại giao kinh tế kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng