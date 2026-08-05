Thống nhất phương án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo

Chiều 5/8, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi về phương án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo, kết nối 2 tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Dự án xây dựng đường hầm qua núi Tam Đảo, kết nối tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ (Dự án đường hầm Tam Đảo) được đề xuất thực hiện nhằm tạo tuyến giao thông ngắn nhất kết nối 2 tỉnh, đồng thời tăng cường liên kết với Thủ đô Hà Nội. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch, mở rộng không gian phát triển kinh tế và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của khu vực.

Trong các phương án nghiên cứu, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn phương án tuyến xuyên tâm từ sườn Đông sang sườn Tây dãy núi Tam Đảo. Theo phương án này, hầm có chiều dài khoảng 2 km, toàn tuyến dài khoảng 18,8 km, bảo đảm kết nối ngắn nhất giữa trung tâm tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước dự kiến chiếm khoảng 50%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Nếu được thông qua, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Đơn vị tư vấn kiến nghị giao Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, lập đề xuất dự án; đồng thời, 2 tỉnh bố trí nguồn lực cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phấn đấu phê duyệt chủ trương trong năm 2026 và khởi công vào năm 2027.

Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sự cần thiết của dự án, bàn phương án hướng tuyến, giải pháp kỹ thuật, hình thức đầu tư, khả năng huy động nguồn lực, các vấn đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Dự án được triển khai sẽ góp phần hiện thực hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên; đồng thời mở rộng không gian liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và Tập đoàn Đèo Cả để tiến hành rà soát, hoàn thiện phương án nghiên cứu đầu tư dự án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư. Trong đó, nghiên cứu kỹ phương án huy động nguồn lực, đánh giá đầy đủ tác động đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng và hiệu quả kinh tế - xã hội để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong quá trình khảo sát, nghiên cứu phương án đầu tư Dự án đường hầm Tam Đảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng, khi dự án được triển khai sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, mở ra tuyến kết nối ngắn nhất giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của cả 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đề nghị các sở, ngành của 2 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, rà soát quy hoạch, hoàn thiện phương án kỹ thuật, phương án tài chính và các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của 2 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và tỉnh Thái Nguyên khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án thuộc địa bàn xã Tam Đảo.

Trước đó, đoàn công tác của 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên đã khảo sát hiện trạng các khu vực dự kiến triển khai dự án trên địa bàn xã Tam Đảo. Qua khảo sát, đoàn công tác đã đánh giá điều kiện triển khai, thống nhất một số nội dung kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án.

Thúy Hường