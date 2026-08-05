Củng cố nền tảng chính trị, nâng tầm hiệu quả đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân

Sáng 5/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự phiên toàn thể tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Trong đó, kênh đối ngoại Đảng đóng vai trò then chốt, củng cố nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, các nước láng giềng truyền thống cũng như các đối tác quan trọng khác. Song song đó, đối ngoại Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, nghĩa tình, góp phần duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa và huy động nguồn lực phục vụ phát triển của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp đổi mới tư duy, lực lượng và phương thức tổ chức; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại Nhân dân. Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối, đưa các chủ trương đối ngoại sát với từng địa bàn và đối tác cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại thời gian qua, đồng thời khẳng định việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là bước phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Ngoại giao và các địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức: Chuyển dịch mạnh từ tư duy “mở rộng quan hệ” sang “nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng”, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh phi truyền thống.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Đồng thời tăng cường phối hợp đồng bộ 3 trụ cột, phát huy sứ mệnh riêng của từng trụ cột dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước; gắn trách nhiệm triển khai công tác đối ngoại với người đứng đầu.

Đối với đối ngoại Đảng, cần tiếp tục củng cố sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, các nước lớn và đối tác chiến lược; đổi mới linh hoạt các cơ chế hợp tác như đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, đào tạo cán bộ; phát huy vai trò định hướng trong các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Đối với đối ngoại Nhân dân, cần chuyển từ “giao lưu hữu nghị” thuần túy sang “gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững”; gắn hoạt động đối ngoại Nhân dân với hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng xây dựng Đảng bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn; hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài, đánh giá và bố trí cán bộ dựa trên năng lực, hiệu quả công việc thực tế.

Đinh Vũ