Phú Thọ: 2.123 giáo viên trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

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Ngày 4/8, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên năm 2026 tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thầy và trò Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa) thi đua dạy tốt, học tốt.
Theo Quyết định số 2890/QĐ-SGD&ĐT ngày 4/8/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2026, Hội đồng xét thăng hạng CDNN thông báo 2.123 viên chức trúng tuyển, gồm 256 cán bộ quản lý và 1.867 giáo viên.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đã trúng tuyển có trách nhiệm thông báo kết quả đến từng viên chức thuộc đơn vị; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện dự xét theo quy định đối với viên chức đã trúng tuyển; rà soát kỹ các thông tin của từng viên chức đã trúng tuyển trong danh sách của đơn vị, trình Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, xếp lương theo quy định.
Hiền Mai
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