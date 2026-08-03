Đẩy mạnh khai thác du lịch - Góc nhìn từ LynnTimes Thanh Thủy

Sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên quý hiếm cùng chiến lược đầu tư bài bản, ngành du lịch Phú Thọ đang vươn lên mạnh mẽ. Trong bức tranh khởi sắc ấy, LynnTimes Thanh Thủy nổi lên như một điểm sáng, khẳng định tầm vóc của mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế.

Kiến tạo chuẩn mực nghỉ dưỡng mới

Phú Thọ không chỉ lưu danh với truyền thống lịch sử hào hùng và văn hóa cội nguồn dân tộc, mà thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất một tài sản vô giá, đó là mạch ngầm khoáng nóng Thanh Thủy. Khác với nhiều nguồn nước khoáng thông thường, khoáng nóng tại đây duy trì nền nhiệt ổn định lý tưởng từ 37 đến 53 độ C, sở hữu đặc tính lý hóa tương tự những mỏ khoáng danh tiếng tại xứ sở “Hoa Anh Đào”.

Tuy nhiên, tiềm năng lớn đến đâu nếu chỉ khai thác theo lối mòn, tự phát thì khó lòng tạo ra cú hích bứt phá. Bài toán đặt ra cho ngành công nghiệp không khói địa phương là cần những dự án tầm cỡ, tư duy quản trị hiện đại để chuyển hóa lợi thế tự nhiên thành những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Xu hướng du lịch wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống) lên ngôi, nhất là kể từ sau đại dịch COVID-19 đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đòi hỏi các địa phương và doanh nghiệp phải nhanh nhạy chuyển mình.

Du khách check in tại LynnTimes Thanh Thuỷ.

Đón đầu xu thế, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng LynnTimes Thanh Thủy ra đời như một lời giải hoàn hảo cho bài toán khai thác chiều sâu du lịch tỉnh nhà. Được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 25ha, chia làm 3 giai đoạn phát triển, quần thể đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực miền Bắc.

Hiện nay, giai đoạn 1 với quy mô gần 6ha đã đi vào vận hành ổn định và đồng bộ. Trung tâm của toàn bộ quần thể chính là công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa rộng gần 2ha. Nơi đây quy tụ hệ thống bể tắm khoáng ngoài trời, phòng xông hơi sauna, khu spa trị liệu chuyên sâu cùng hàng loạt tiện ích thư giãn mang đậm phong cách Nhật Bản. Du khách khi đặt chân đến đây như lạc vào một “Tokyo thu nhỏ” giữa vùng trung du Đất Tổ.

Bên cạnh không gian trải nghiệm văn hóa và thư giãn độc đáo, hệ thống lưu trú tại đây cũng đạt quy mô ấn tượng với hơn 2.000 phòng đa dạng loại hình. Từ các căn khách sạn khoáng nóng sang trọng, hệ thống shoptel mang kiến trúc phố Nhật rực rỡ sắc màu cho đến các phòng Tatami cộng đồng truyền thống, tất cả đều đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của mọi phân khúc khách hàng, từ khách lẻ, hộ gia đình, các đoàn thể cho đến du khách quốc tế. Sức hút của các dịch vụ lưu trú và trải nghiệm tại đây ngày càng được khẳng định thông qua lượng khách đổ về không ngừng gia tăng qua mỗi năm.

Một góc LynnTimes Thanh Thuỷ.

Chiến lược vận hành chuyên nghiệp

Giới thiệu về hành trình thu hút du khách và khẳng định chỗ đứng vững chắc của quần thể giữa thị trường du lịch nhiều cạnh tranh, ông Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Truyền thông & Marketing Khu du lịch nghỉ dưỡng LynnTimes Thanh Thủy, chia sẻ: “Chúng tôi xác định chất lượng dịch vụ và sự đổi mới không ngừng là chìa khóa cốt lõi. Được vận hành theo tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ với hệ thống quản lý chuyên nghiệp, LynnTimes Thanh Thủy tự hào là một trong số ít khu nghỉ dưỡng tại miền Bắc đủ năng lực tiếp nhận đồng thời các đoàn khách quy mô lớn, dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) cũng như khách quốc tế. Sức hút của dự án không chỉ nằm ở nguồn khoáng nóng tự nhiên mà còn ở hệ sinh thái tiện ích đa dạng, các sự kiện văn hóa, lễ hội được làm mới liên tục nhằm mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách trong mỗi lần trở lại”.

Thực tế minh chứng, những con số biết nói chính là thước đo chính xác nhất cho thành công của chiến lược này. Theo thống kê, năm 2025, khu nghỉ dưỡng đã đón gần 230.000 lượt khách lưu trú. Đáng chú ý, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì mạnh mẽ khi chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2026, nơi đây đã ghi nhận gần 150.000 lượt khách lưu trú. Nhờ chiến lược tiếp thị nhạy bén cùng chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, thương hiệu ngày càng vươn xa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến trải nghiệm.

Bên cạnh đó, lượng khách đổ về sử dụng dịch vụ trong ngày, đặc biệt tại Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa luôn cao gấp nhiều lần lượng khách lưu trú, tạo nên một dòng tiền và nguồn khách ổn định quanh năm, xóa nhòa ranh giới mùa vụ của du lịch truyền thống miền Bắc. Sự kết hợp giữa các gói dịch vụ ngắn ngày và dài ngày giúp tối ưu hóa công suất hoạt động của toàn bộ hệ thống, khẳng định sức sống bền bỉ của mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

Thành công bước đầu của LynnTimes Thanh Thủy không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho chủ đầu tư mà còn đóng vai trò là cú hích lan tỏa, thúc đẩy toàn bộ ngành dịch vụ du lịch xã Thanh Thủy cất cánh. Việc kết hợp khéo léo giữa nguồn tài nguyên khoáng nóng bản địa với tư duy làm du lịch bài bản, chuyên nghiệp đã góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái du lịch của tỉnh, tạo thêm hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy các ngành nghề phụ trợ phát triển mạnh mẽ.

LynnTimes Thanh Thuỷ đón hàng trăm ngàn du khách mỗi năm.

Từ một điểm đến mang tính tiềm năng địa phương, Thanh Thủy đang từng bước xác định vị trí trung tâm trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe cao cấp của khu vực phía Bắc, khẳng định sự vươn lên mãnh liệt của một ngành kinh tế mũi nhọn đang được đầu tư đúng hướng.

Thành công này chính là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược dài hạn, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Hồng Trung