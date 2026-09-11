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Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm

Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Việt Nam tiếp tục lọt vào top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đà Nẵng cũng góp phần không nhỏ trong kết quả này khi tăng hai bậc so năm ngoái, vươn lên vị trí thứ sáu châu Á. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong sáu tháng đầu năm 2026.

Một số điểm đến có sức hút đặc biệt khiến du khách muốn quay trở lại để khám phá những điểm tham quan mới, ghé thăm địa điểm yêu thích hay đơn giản là tìm lại cảm giác thân thuộc.

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Ảnh: agoda.com

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết, việc Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất phản ánh rõ nét cho sự phong phú và hấp dẫn trong các sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Xét riêng bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á, năm nay Tokyo vươn lên dẫn đầu, vượt qua Bangkok. Kế tiếp là Bali lần đầu tiên giữ vị trí thứ ba, theo sau có Seoul và Osaka. Đà Nẵng, Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru lần lượt góp mặt trong top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Tại Việt Nam, năm điểm đến có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026 lần lượt là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và đảo Phú Quốc.

Hai thành phố lớn của Việt Nam đã cải thiện thứ hạng so năm ngoái, với Hà Nội tăng hai bậc và Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc.

Sa Pa cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi tăng ba bậc so năm ngoái. Sức hút ngày càng lớn của Sa Pa còn được phản ánh qua dữ liệu hoạt động trải nghiệm của Agoda, khi Sun World Fansipan Legend được ghi nhận là hoạt động trải nghiệm được đặt nhiều nhất trên Agoda tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, Đà Nẵng tăng hai hạng so năm trước, chính thức góp mặt trong top 6 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Kết quả này cho thấy sức hút liên tục của thành phố biển miền trung, từ những bãi biển tuyệt đẹp đến vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng di chuyển đến Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Đà Nẵng cũng sở hữu khu du lịch Sun World Ba Na Hills, điểm đến nổi tiếng trên đỉnh núi với biểu tượng Cầu Vàng, cảnh quan núi non hùng vĩ cùng nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí đa dạng. Sự kết hợp của những điểm tham quan này giúp du khách luôn có lý do để quay trở lại Đà Nẵng sau mỗi lần du lịch Việt Nam.

“Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Đặc biệt, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí top 6 thành phố châu Á thu hút du khách trở lại là một tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến này”, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Điểm đến Châu Á Đà nẵng tỷ lệ cao Du lịch Việt Nam thành phố hồ chí minh Hà nội Sa pa Đẹp như tranh
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