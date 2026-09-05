Tạo bứt phá tiềm năng du lịch xanh

Những năm gần đây, hình thức du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ngày càng được ưa chuộng. Sau sáp nhập, với điều kiện tự nhiên đa dạng, không gian mở rộng, Phú Thọ đứng trước cơ hội lớn phát triển du lịch, nhất là du lịch xanh. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, tỉnh đã kết nối các giá trị di sản, đa dạng sản phẩm, khai thác nguồn lực nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn. Từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo xã Long Cốc cùng du khách trải nghiệm hái chè tại đồi chè Long Cốc.

Tiềm năng du lịch sinh thái

Được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn”, danh xưng ấy đã lột tả vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng và những gì con người đang cố gắng xây dựng nên vùng chè Long Cốc. Những đồi chè san sát như bát úp, đẹp nhất khi bình minh lên được sương sớm vờn quanh, khiến người ta tưởng tượng đến chốn “bồng lai tiên cảnh”. Một người bạn của tôi, vốn là dân đam mê du lịch, đã từng đến nhiều quốc gia có truyền thống sản xuất chè như Trung Quốc, Ấn Độ đã đánh giá rất cao vẻ đẹp của vùng chè Long Cốc mà hiếm nơi có được. Cùng với những homestay được giữ nguyên vẻ đẹp truyền thống là những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của bà con dân tộc đã trở thành điểm nhấn để thu hút du khách đến với Long Cốc. Nằm trong quần thể có lợi thế phát triển du lịch như Vườn quốc gia Xuân Sơn, Bản Cỏi... cho thấy tiềm năng để du lịch trải nghiệm bứt phá ở nơi đây còn khá dồi dào.

Mới hơn 7h sáng, chuyến xe điện từ khu nghỉ dưỡng cao cấp Windham ở xã Thanh Thủy đã đưa hơn chục du khách đến trang trại Tuấn Thạo, xã Cự Đồng thực hiện chuyến du lịch trải nghiệm thăm và thu hoạch nho tại vườn. Đây là hình thức du lịch trải nghiệm mới, được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tour du lịch này sẽ giúp du khách, nhất là du khách thành phố được tự tay tham gia trồng trọt, thu hoạch các loại nông sản. Chị Đinh Thị Thạo - Giám đốc HTX Nông lâm Tất Thắng, chủ trang trại Tuấn Thạo chia sẻ: Đối với du khách ở các đô thị lớn, họ đang dịch chuyển dần sự thích thú đến các khách sạn, khu du lịch sang trọng sang du lịch ở vùng nông thôn, trải nghiệm cuộc sống dân dã, vui thú điền viên. Vì thế những năm gần đây, hình thức du lịch trải nghiệm, nơi du khách có thể tự tay chăm sóc, thu hoạch cây trái, trải nghiệm chăn nuôi ngày càng phát triển. Như trang trại của gia đình tôi, mỗi năm đón từ 400-500 khách, mang lại nguồn thu đáng kể bên cạnh nguồn thu từ nông sản.

Phú Thọ có lợi thế về du lịch xanh, sinh thái. Những điểm du lịch có tiếng, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi năm như Vườn quốc gia Xuân Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Vân Sơn, Tam Đảo, Thác Mơ, Pà Cò, Thung Nai... dịch vụ thương mại ngày càng được hoàn thiện. Điều đáng mừng là để thu hút du khách, không chỉ doanh nghiệp, người dân làm du lịch mà những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tích cực tham gia quảng bá về tiềm năng du lịch của địa phương mình qua mạng xã hội, như Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư... Thông qua mạng xã hội, hình ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương ngày càng được lan tỏa rộng rãi, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần xây dựng du lịch xanh cho vùng đất Phú Thọ.

Để du lịch xanh trở thành mũi nhọn

Tiềm năng về du lịch sinh thái ở Phú Thọ là rất lớn nhưng thực tế khai thác chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chính là hạ tầng dịch vụ - thương mại, giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, sản phẩm du lịch kèm theo chưa thực sự đa dạng. Chủ tịch UBND xã Long Cốc Nguyễn Xuân Việt trăn trở: Được coi là điểm đến hấp dẫn, kỳ thú nhưng để phát triển du lịch, Long Cốc còn rất nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng, dịch vụ thương mại phục vụ lưu trú, mua sắm. Bên cạnh đó, muốn phát triển cần có sự kết nối giao thông giữa các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh như từ Đền Hùng, Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Hòa Bình... đến Long Cốc và từ Long Cốc đến các điểm du lịch khác trong tỉnh.

Du khách trải nghiệm tại vườn nho sữa Tuấn Thạo, HTX Nông lâm Tất Thắng, xã Cự Đồng.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030 và xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia. Trong đó mục tiêu chung đề ra là: Xây dựng được hệ sinh thái du lịch của tỉnh phát triển toàn diện về quy mô, loại hình, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia; nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch quy mô lớn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; điểm đến du lịch văn hóa tín ngưỡng, sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Bắc. Du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”; môi trường du lịch an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn.

Để thực hiện hiệu quả đề án, tỉnh sẽ bố trí nguồn lực tổ chức lập quy hoạch đối với các địa điểm khu du lịch quốc gia, khu du lịch quốc gia tiềm năng và trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, khu du lịch quốc gia Tam Đảo - Tây Thiên, khu du lịch hồ Đại Lải - Ngọc Thanh, khu du lịch hồ Hòa Bình, khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Sơn - Long Cốc; các trung tâm du lịch: Thanh Thủy, Hạ Hòa, Kim Bôi, Mai Châu - Vân Sơn; các đô thị văn hóa du lịch Vĩnh Yên, Việt Trì, ven sông Lô và sông Hồng... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm đời sống cộng đồng để nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Kết hợp, liên kết các chương trình, dự án của các ngành, lĩnh vực khác như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... để du lịch Phú Thọ phát triển ổn định, bền vững, thực sự trở thành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế chung của toàn tỉnh.

Hùng Cường