“Tour yêu nước” hút người trẻ dịp Quốc khánh 2-9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa, nhiều người trẻ tìm đến các di tích lịch sử, không gian văn hóa ngay giữa lòng Hà Nội để tìm hiểu về những dấu mốc hào hùng của dân tộc.

Từ di tích 48 Hàng Ngang, Nhà tù Hỏa Lò, 5D Hàm Long đến trải nghiệm không gian văn hóa thời bao cấp tại phố Ngũ Xã... đã tạo nên những “tour yêu nước” gần gũi, sinh động, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về truyền thống của cha ông.

Những điểm đến lịch sử thu hút Gen Z

Trong không khí cả nước kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Hà Nội khoác lên mình sắc cờ Tổ quốc. Tại nhiều điểm di tích, bảo tàng, không gian văn hóa, hình ảnh những bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, áo dài, cùng bạn bè, gia đình tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử trở nên quen thuộc. Không đơn thuần là một hoạt động tham quan, với nhiều người trẻ, những chuyến đi trong dịp Quốc khánh còn là cách tìm về những địa chỉ gắn với lịch sử dân tộc.

Rất đông giới trẻ đến tham quan di tích 48 Hàng Ngang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: H.L

Một trong những địa chỉ thu hút sự quan tâm là di tích 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại đây, người trẻ có cơ hội tìm hiểu về không gian lịch sử gắn với thời khắc đặc biệt của dân tộc, khi Bản Tuyên ngôn Độc lập được hoàn thành, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam.

Theo đại diện Ban Quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ, lượng du khách tham quan các di tích lịch sử tăng cao. Riêng tại di tích 48 Hàng Ngang, mỗi ngày đón khoảng 1.000 lượt khách, đáng chú ý, giới trẻ đến tham quan rất đông.

Cùng gia đình tham quan di tích 48 Hàng Ngang, Tạ Hoàng Lân, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày là cơ hội rất tốt để giới trẻ tham quan các điểm di tích, tìm hiểu kỹ hơn lịch sử dân tộc. “Giá trị của chuyến tham quan không chỉ nằm ở việc được tận mắt nhìn thấy một địa chỉ lịch sử, mà còn ở cảm giác được đứng trong không gian từng ghi dấu những ngày tháng trọng đại của đất nước”, Hoàng Lân chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ thích thú với nội dung trưng bày tại di tích số 48 Hàng Ngang. Ảnh: HL

Cùng với 48 Hàng Ngang, Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách trẻ lựa chọn trong dịp lễ. Chia sẻ về cảm xúc khi tham quan di tích cùng nhóm bạn, Nguyễn Thị Oanh, 24 tuổi, cho biết, không gian di tích mang đến những câu chuyện về một giai đoạn lịch sử đầy khắc nghiệt, qua đó giúp người tham quan hình dung rõ hơn về ý chí, nghị lực và tinh thần đấu tranh của những người chiến sĩ cách mạng.

“Cách tiếp cận lịch sử tại Nhà tù Hỏa Lò ngày càng chú trọng đến trải nghiệm của công chúng. Những câu chuyện, tư liệu, hiện vật và không gian được kết nối thành mạch kể, giúp người trẻ dễ tiếp nhận hơn. Nhiều bạn trẻ đến đây không chỉ để tham quan mà còn dành thời gian đọc tư liệu, nghe thuyết minh và tìm hiểu kỹ hơn về những nhân vật, sự kiện lịch sử”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.

Du khách xếp hàng mua vé tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò trong các ngày nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Hoàng Lân

Không chỉ các di tích nổi tiếng, những “địa chỉ đỏ” tại 90 Thợ Nhuộm - nơi đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đã dự thảo bản Luận cương Chính trị đầu tiên của Đảng; di tích 5D Hàm Long - nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên; hay di tích Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12-1946 tại Vạn Phúc - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến... cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn.

Mỗi địa chỉ trở thành một điểm dừng để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của thành phố và đất nước. Đối với người trẻ, đây cũng là cơ hội để khám phá Hà Nội theo một cách riêng. Họ lựa chọn những hành trình mang tính trải nghiệm và giáo dục để hiểu hơn lịch sử của dân tộc, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Hành trình trải nghiệm mới

Một điểm đáng chú ý trong dịp Quốc khánh năm nay là sự xuất hiện ngày càng đa dạng của những tour, tuyến khai thác câu chuyện lịch sử, văn hóa ngay trong nội đô.

Người dân và du khách có dịp ngược dòng ký ức qua “Tour yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970-1980 qua không gian, vật dụng thời bao cấp và các trải nghiệm trực quan tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội, số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình.

Tour yêu nước tại phố Ngũ Xã đang thu hút đông giới trẻ trải nghiệm. Ảnh: Vi Giáng

Với thời lượng 75 phút mỗi phiên, chương trình đưa người tham gia tiếp cận đời sống thời bao cấp thông qua những câu chuyện gần gũi và trải nghiệm đa giác quan. Khách tham gia có thể nhìn, nghe, chạm, nếm và trực tiếp tương tác với các hiện vật, bối cảnh được tái hiện.

Một trong những nội dung đáng chú ý là câu chuyện về đám cưới thời bao cấp - một lát cắt về tình yêu, gia đình và hạnh phúc trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Người tham gia cũng có cơ hội thưởng thức những thức quà gợi nhớ một thời và tham gia workshop làm dép lốp, trực tiếp tìm hiểu câu chuyện phía sau một vật dụng từng gắn với đời sống của nhiều thế hệ.

Điểm đặc biệt của “Tour yêu nước - Không gian bao cấp” nằm ở cách tiếp cận liên thế hệ. Với ông bà, cha mẹ, hành trình có thể gợi lại những ký ức quen thuộc; với người trẻ và trẻ em, đây là cơ hội lần đầu “chạm” vào những câu chuyện trước đây chỉ được nghe kể.

Ngay khi ra mắt, “Tour yêu nước” tại phố Ngũ Xã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy, tình yêu quê hương, đất nước trong chương trình không được tiếp cận bằng những khái niệm lớn lao mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một bữa cơm, món quà, đôi dép, đám cưới hay một món đồ cũ trong căn nhà. Qua đó, chương trình mong muốn tạo ra những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ và giúp người trẻ hiểu hơn về hành trình vượt khó, kiến tạo của cha ông.

“Sản phẩm trải nghiệm này không chỉ hướng tới du khách trong và ngoài nước mà còn muốn hướng tới giới trẻ để từ đó thế hệ trẻ thêm trân trọng lịch sử, giá trị của hòa bình”, ông Nguyễn Dân Huy bày tỏ.

Có thể thấy, những “địa chỉ đỏ” cùng các sản phẩm du lịch mới đang mở ra một hành trình trải nghiệm “tour yêu nước” hấp dẫn tại Thủ đô trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Mỗi chuyến tham quan không chỉ đưa du khách đến với những di tích, không gian văn hóa - lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với Hà Nội và đất nước. Ở đó, du lịch không đơn thuần là khám phá cảnh sắc, mà còn là nhịp cầu kết nối con người hôm nay với những câu chuyện của quá khứ, để mỗi hành trình khám phá Thủ đô càng thêm ý nghĩa và tự hào.

https://hanoimoi.vn/tour-yeu-nuoc-hut-nguoi-tre-dip-quoc-khanh-2-9-1705507.html

Theo hanoimoi.vn