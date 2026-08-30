Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang).

Thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay

Những ngày cuối tháng 8, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đón nhiều đoàn khách từ các địa phương về tham quan, tìm hiểu lịch sử. Đây là địa bàn gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các bộ, ban, ngành Trung ương trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong dòng người về nguồn, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, để những bài học lịch sử được kết nối với trải nghiệm thực tế. Đến thăm lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc để chuẩn bị, lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, du khách được nghe giới thiệu về cuộc sống, hoạt động của Người và những quyết định quan trọng trong những ngày lịch sử.

Từ đây, các đoàn khách tiếp tục đến thăm đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8/1945; thăm cây đa Tân Trào, nơi đơn vị Giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy làm lễ xuất quân tiến về Hà Nội chiều 16/8/1945.

Anh Đặng Ngọc Hà, Tổ dân phố số 18, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đây các con anh chỉ biết những địa danh này qua sách giáo khoa và mạng xã hội. Nay được tận mắt tham quan lán Nà Nưa, đình Tân Trào, nghe kể về những ngày tháng lịch sử, các cháu hiểu rõ hơn những gì đã học, cảm nhận sự hy sinh của các thế hệ cha ông và thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Em Đỗ Huyền Anh, học sinh lớp 3C1, Trường tiểu học Lê Văn Tám, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, em có ấn tượng sâu sắc khi được nghe giới thiệu về những ngày Bác Hồ sống và làm việc tại lán Nà Nưa. Tháng 6 vừa qua, em từng đến Tân Trào thực hiện video giới thiệu cuốn sách “Bác Hồ ở Tân Trào” dự thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của tỉnh và đoạt giải cao.

“Đứng tại Tân Trào, em thấy rất xúc động và tự hào. Nơi đây, Bác Hồ đã sống và làm việc trong một căn lán nhỏ, đơn sơ, giản dị, để lãnh đạo cách mạng nước ta, giành độc lập cho đất nước”, em Huyền Anh chia sẻ.

Ngay trong khu vực nội thành Hà Nội, nhiều địa chỉ đỏ lưu dấu phong trào cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cách mạng nay trở thành những địa chỉ tham quan, du lịch, giáo dục truyền thống hấp dẫn. Trong đó, Di tích Nhà 5D phố Hàm Long (phường Cửa Nam) là nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào tháng 3/1929.

Di tích được Thành phố Hà Nội dành sự quan tâm đặc biệt trong bảo tồn, phát huy giá trị. Đầu năm 2026, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội đã thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ kết hợp tìm kiếm, bổ sung tư liệu. Đến với di tích hôm nay, khách tham quan được chứng kiến không gian nơi các đồng chí lãnh đạo cách mạng họp bàn vẫn vẹn nguyên như xưa, được tìm hiểu tư liệu về những thành viên đầu tiên của Chi bộ cộng sản...

Quá khứ hào hùng được tái hiện sinh động

Những ngày này, một trong những di tích được nhiều người đến tham quan nhất là Nhà số 48, phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm). Đây chính là căn nhà Bác Hồ ở, làm việc sau Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Căn phòng nơi Bác ở, chiếc bàn làm việc nơi Bác cùng các đồng chí lãnh đạo họp bàn quốc sách chuẩn bị cho ngày 2/9/1945 được bảo quản rất cẩn thận.

Từ năm 2025, để phục vụ Nhân dân tốt hơn, di tích được tích hợp công nghệ số hóa với các công nghệ hologram, 3D Mapping giúp tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình chiếu khoảnh khắc lịch sử khi Người đọc “Tuyên ngôn Độc lập” tại Quảng trường Ba Đình. Các hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích này đều được gắn mã định danh QR code để mọi người có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu sâu hơn về hiện vật và các câu chuyện lịch sử.

Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội Nguyễn Doãn Văn cho biết “Những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang luôn đón lượng lớn khách du lịch đến thăm, học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng... Vì vậy, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích và Danh thắng luôn nỗ lực hết mình để phục vụ Nhân dân. Cùng với việc bảo quản thật tốt các hiện vật, chúng tôi luôn cố gắng tìm thêm tư liệu, hiện vật để Nhân dân hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người”.

Đến thăm di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang, anh Nguyễn Hồng Vinh ở Phú Thọ cho biết: “Tôi cùng gia đình đi tham quan phố cổ và di tích về Bác Hồ ở trung tâm phố cổ. Tôi thấy các hiện vật ở đây được bảo quản rất tốt, rất sinh động, giúp chúng tôi hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập và thêm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc ta”.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bên cạnh các chương trình du lịch truyền thống, nhiều doanh nghiệp lữ hành ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đổi mới sản phẩm du lịch theo chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa-lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan.

Trong đó, chùm tour “Biệt động Sài Gòn”, “Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu” kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến các vùng lân cận như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương, “Huyền thoại về những người anh hùng (Đặc công Rừng Sác - Đất thép thành đồng)”..., được nhiều du khách lựa chọn.

Một số tour du lịch khám phá nội thành mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Trong đó, tour khám phá Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào ban đêm với chương trình “Trăng chiến khu” đưa du khách trở về quá khứ, nơi mọi câu chuyện về lòng dũng cảm, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tự do được kể bằng chính hơi thở của lịch sử.

Anh Lê Văn Hùng, ở phường Xuân Hòa cho biết, anh rất ấn tượng với chương trình này khi được chứng kiến vẻ đẹp của Củ Chi khi màn đêm buông xuống, cùng với những câu chuyện hào hùng được tái hiện một cách sinh động.

Nhiều di tích lịch sử cách mạng khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng được khai thác gắn với giáo dục truyền thống và du lịch về nguồn, kết nối các di tích với cảnh quan, văn hóa địa phương góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách, nhất là các em học sinh, thanh thiếu niên; qua đó bồi đắp lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Theo nhandan.vn