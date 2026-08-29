Hà Nội làm mới trải nghiệm, kích cầu lưu trú dịp Quốc khánh 2-9

Dịp Quốc khánh 2-9, Hà Nội đang có thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, đường sông và trải nghiệm đô thị. Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố triển khai nhiều chương trình ưu đãi, kết hợp nghỉ dưỡng với ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm, góp phần tạo thêm lựa chọn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Đa dạng trải nghiệm từ văn hóa

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, làm mới và khai thác nhiều sản phẩm, tour, tuyến phù hợp với nhu cầu của du khách. Các sản phẩm tập trung vào những dòng thế mạnh của Hà Nội như văn hóa - lịch sử - di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và trải nghiệm đô thị.

Sản phẩm du lịch sông Hồng với tour trải nghiệm “Hoàng hôn sông Hồng”. Ảnh: M.H

Trong đó, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty Lữ hành Hanoi Tourist triển khai các hành trình khám phá văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó có chương trình “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”, hành trình “1 ngày 3 miền - chạm vào bản sắc các dân tộc ngay giữa lòng Thủ đô”. Cùng với đó là tour trải nghiệm Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long.

Nhiều doanh nghiệp cũng tiếp tục đưa vào khai thác các sản phẩm đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn của du khách. Có thể kể đến tour “Ngọc Sơn linh tụ”; hành trình “Dấu ấn lịch sử Hà Nội” kết nối Quảng trường Ba Đình - chùa Một Cột - Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long - Cửa Bắc; tour khám phá Phố cổ Hà Nội; tour trải nghiệm lịch sử và cà phê Khu phố Pháp.

Ở khu vực ngoại thành, các tour khám phá văn hóa Mường, Dao và du lịch cộng đồng tại Ba Vì được khai thác, trong khi hành trình kết nối Làng hương Quảng Phú Cầu - Làng nón Chuông - Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến trải nghiệm gắn với làng nghề và các điểm đến văn hóa tiêu biểu.

Các sản phẩm du lịch đường sông cũng tiếp tục được chú trọng. Tour “Hoàng hôn sông Hồng” và chương trình du thuyền khám phá Làng gốm cổ Bát Tràng mang đến cho du khách một góc nhìn mới về cảnh quan, văn hóa Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm ngoài các điểm tham quan truyền thống.

Tour Hà Nội 5 cửa ô. Ảnh: H.L

Đáng chú ý, sản phẩm “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô”, với thiết kế 2 tầng mang đậm nét văn hóa Hà Nội, tiếp tục được nâng cao chất lượng dịch vụ. Sản phẩm tạo thêm một phương thức trải nghiệm độc đáo, kết nối Hà Nội với các điểm đến lân cận.

Tăng trải nghiệm số, kích cầu lưu trú

Cùng với việc phát triển sản phẩm trực tiếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng hợp tác với Công ty Grab trong một số hoạt động nhằm tăng trải nghiệm số cho du khách khi đến với Hà Nội.

Trong đó, tính năng “Bản đồ Du hí Hà Nội Phải Thử” (Hanoi Must Try) được triển khai cùng chiến dịch truyền thông với HIEUTHUHAI; chương trình tương tác “Chinh phục Bản đồ Du lịch Hà Nội” cũng được giới thiệu tới người dùng. Bên cạnh đó, Grab áp dụng ưu đãi cho người dùng GrabCar/GrabBike khi di chuyển đến/từ các điểm trung chuyển hành khách và một số điểm tham quan tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội từ ngày 27-8 đến 6-9-2026.

Những hoạt động này góp phần kết nối các sản phẩm du lịch với nền tảng số và phương tiện di chuyển, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các điểm đến, đồng thời tạo thêm trải nghiệm trong hành trình khám phá Thủ đô.

Không chỉ doanh nghiệp lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách dịp Quốc khánh 2-9. Nhiều khách sạn xây dựng chương trình kích cầu phù hợp với khách du lịch, gia đình, nhóm bạn và khách quốc tế.

Các hình thức ưu đãi khá đa dạng, từ giảm giá phòng, tặng món ăn và đồ uống, nâng hạng phòng đến các gói kết hợp phòng nghỉ với buffet, set menu, trà chiều, đồ uống; hoặc kết hợp lưu trú với spa, massage và chăm sóc sức khỏe.

Khách sạn Daewoo Hanoi có chương trình Buffet quốc tế cho trưa và tối dịp lễ; voucher Buffet cho Dimsum đi 5 trả 4; chương trình giảm giá đặc biệt cho đoàn khách quốc tế lưu trú trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 6/9.

Chuỗi khách sạn A25 trên địa bàn thành phố tặng món khai vị, đồng thời triển khai các sản phẩm kết hợp lưu trú - trải nghiệm như đưa đón sân bay tặng set trà chiều, combo nghỉ dưỡng lãng mạn.

Khách sạn Grand Mercure Hanoi giới thiệu gói nghỉ dưỡng ưu đãi trọn vẹn với thời gian lưu trú linh hoạt, ẩm thực hấp dẫn và nhiều quyền lợi đặc biệt. Khách sạn Movenpick Living West Hanoi cũng triển khai chương trình nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay trong lòng thành phố.

Trong khi đó, khách sạn Thăng Long Opera giới thiệu chương trình “Chạm bình yên - Kỳ nghỉ an nhiên”. Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội có gói nghỉ dưỡng “Trải nghiệm Một Huyền thoại” và Hành trình chăm sóc sức khỏe “Sensations Orientales”.

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội triển khai gói “Great Escape with Breakfast” kèm bữa sáng, cùng các trải nghiệm ẩm thực như buffet hải sản, Dim Sum và trà chiều.

Novotel Hanoi Thai Ha và Novotel Suites Hanoi giới thiệu chuỗi trải nghiệm ẩm thực dịp Quốc khánh, nổi bật với set menu tại Food Exchange và chương trình ngắm pháo hoa tại Rooftop Bar tối 2-9.

Việc kết hợp giữa lưu trú với ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm và dịch vụ vận chuyển đang tạo nên những gói sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm khách trong dịp nghỉ lễ.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, các chương trình này còn tạo thêm nhiều lựa chọn để du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Quốc khánh tại Hà Nội, từ khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản đến trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng và không gian đô thị.

https://hanoimoi.vn/ha-noi-lam-moi-trai-nghiem-kich-cau-luu-tru-dip-quoc-khanh-2-9-1472835.html

Theo hanoimoi