Đẩy mạnh xúc tiến, đưa du lịch Phú Thọ vươn xa

Với hệ thống tài nguyên phong phú, giàu bản sắc và không gian phát triển được mở rộng, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cùng với phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, Phú Thọ xác định đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng tầm thương hiệu là giải pháp quan trọng để đưa hình ảnh đất và người Phú Thọ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Phú Thọ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, điểm đến du lịch tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang, góp phần tăng cường xúc tiến, mở rộng thị trường khách.

Xúc tiến du lịch giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến; cung cấp thông tin, kích thích nhu cầu du lịch, mở rộng thị trường khách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đối với Phú Thọ, hoạt động xúc tiến ngày càng được triển khai đa dạng, linh hoạt, gắn quảng bá với phát triển sản phẩm, kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu.

Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 được UBND tỉnh phê duyệt xác định mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó, có khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú và tổng doanh thu 26.500 tỷ đồng. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Một trong những chuyển biến rõ nét thời gian qua là tỉnh đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số. Hệ thống thông tin điện tử Du lịch Phú Thọ từng bước được xây dựng theo hướng trực quan, sinh động, tích hợp thư viện ảnh, video, sách 3D, trải nghiệm 360 độ, phim dành cho kính VR và bản đồ số. Việc ứng dụng công nghệ giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và chủ động lựa chọn, xây dựng hành trình. Cùng với đó, tỉnh tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch lớn trong nước.

Đáng chú ý, hoạt động tổ chức Famtrip, Presstrip ngày càng được chú trọng. Thông qua những chuyến khảo sát, doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, truyền thông và người sáng tạo nội dung có cơ hội trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, văn hóa và con người vùng Đất Tổ; đồng thời tìm hiểu khả năng kết nối điểm đến, xây dựng tour và đưa sản phẩm vào khai thác. Những trải nghiệm thực tế tiếp tục được lan tỏa trên báo chí, truyền hình và mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi quảng bá.

Tỉnh cũng chú trọng khai thác hiệu quả các sự kiện văn hóa, lễ hội như Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Khai Hạ, Lễ hội Gầu Tào... Đây không chỉ là những hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điểm nhấn thu hút khách và truyền thông.

Cùng với đó, tỉnh xác định gắn xúc tiến với xây dựng thương hiệu du lịch “Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc Việt Nam”, lấy giá trị văn hóa, lịch sử, cội nguồn làm nền tảng, đồng thời kết hợp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Các thành viên đoàn Famtrip, Presstrip trải nghiệm thực tế tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Đất Tổ.

Song hành với quảng bá, tỉnh đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ xúc tiến như tour du lịch học đường, hành trình kết nối di sản, du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng. Hoạt động xúc tiến ngày càng gắn chặt với doanh nghiệp lữ hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường, xây dựng tour và đưa sản phẩm Phú Thọ vào chương trình phục du khách. Liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các địa phương cũng được tăng cường nhằm mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm.

Không dừng ở phạm vi địa phương, Phú Thọ đang mở rộng xúc tiến theo hướng liên kết vùng. Việc hợp tác với các tỉnh, thành phố để kết nối di sản, xây dựng tuyến du lịch, tổ chức Famtrip, Presstrip và quảng bá chung góp phần hình thành những sản phẩm có tính liên kết cao. Liên kết giữa Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn theo hướng “Kết nối di sản, phát huy bản sắc, phát triển bền vững” mở ra cơ hội khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương, tạo những hành trình đa dạng và hấp dẫn hơn.

Những nỗ lực trong xúc tiến, quảng bá đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho ngành du lịch. Trong 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 10,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 2.236 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến Phú Thọ từng bước được nâng lên, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, một người con quê Phú Thọ hiện sinh sống tại Đà Nẵng, chia sẻ: “Nếu trước đây khi nhắc đến Phú Thọ, nhiều người thường chỉ nghĩ đến Đền Hùng và vùng đất cội nguồn dân tộc, thì ngày nay, hình ảnh Phú Thọ đã được quảng bá rộng rãi hơn và dần trở nên quen thuộc với đông đảo người dân ở nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Qua truyền thông, mạng xã hội và các chương trình văn hóa - du lịch, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã biết đến Phú Thọ không chỉ bởi những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn bởi cảnh quan thiên nhiên, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực và những nét văn hóa đặc sắc”.

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục đổi mới phương thức quảng bá, gắn xúc tiến với phát triển sản phẩm và thị trường; nâng cao chất lượng nội dung số; tăng cường vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng trong quảng bá điểm đến; đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong phân tích, dự báo nhu cầu du khách. Qua đó, từng bước đưa hình ảnh “Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc Việt Nam” lan tỏa rộng rãi, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lệ Oanh