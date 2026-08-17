Đổi mới, sáng tạo trong quảng bá du lịch Đất Tổ

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Phú Thọ đã có những bước tiến đột phá, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các đại biểu tìm hiểu văn hóa, thưởng thức trà và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong Không gian văn hóa trà và Du lịch Đất Tổ.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh ghi nhận những kết quả khả quan, đánh dấu sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tỉnh đã tham gia và tổ chức gian hàng quảng bá tại 11 sự kiện quy mô lớn trong nước, từ Liên hoan ẩm thực du lịch Ninh Bình, Hội chợ Mùa Xuân, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, cho đến Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội và Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22. Thông qua các gian hàng, tỉnh không chỉ giới thiệu tour tuyến mà còn quảng bá hiệu quả các sản phẩm OCOP tiêu biểu như thịt chua Thanh Sơn, chè Long Cốc, sản phẩm thổ cẩm. Các đoàn Famtrip, Presstrip với sự tham gia của gần 50 đơn vị lữ hành, báo chí cả nước đã khảo sát thực tế các điểm đến như Tây Thiên, Đền Hùng, Long Cốc, Thanh Thủy, tạo nền tảng vững chắc để kết nối tour, tuyến. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu đạt 10.755 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, công tác quảng bá thời gian gần đây đã cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại. Nổi bật là chiến dịch truyền thông và ra mắt kênh số “Amazing Long Cốc”. Ngày 30/7/2026, UBND xã Long Cốc chính thức phát động chiến dịch với thông điệp “Mỗi cán bộ, mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, tận dụng sức mạnh của nền tảng số để đưa hình ảnh đồi chè, ruộng bậc thang vươn xa. Tiếp đến là không gian văn hóa trà Đất Tổ được giới thiệu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vào đầu tháng 8/2026. Không gian trưng bày đã ứng dụng công nghệ VR 360, kính thực tế ảo, mã QR thuyết minh tự động và giới thiệu các sản phẩm trà đạt chuẩn OCOP 5 sao như chè Đinh cao cấp Hoài Trung, chè Búp tím Thanh Ba, mang lại trải nghiệm trực quan sinh động cho các đại biểu và du khách.

Một điểm sáng đáng chú ý là sự bứt phá từ cấp cơ sở, đó là cách làm sáng tạo của Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư và Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung. Không chỉ qua các báo cáo hay hội nghị, câu chuyện về quê hương giờ đây đã được kể bằng những video gần gũi trên mạng xã hội. Trực tiếp trải nghiệm, ghi hình từ đồi chè, thác nước, bản làng bình yên đến những nét văn hóa đặc sắc, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã tạo nên sức hút lớn, đưa hình ảnh Phú Thọ đến gần hơn với cộng đồng mạng. Chia sẻ về cách làm này, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư tâm sự: “Thời đại số, mạng xã hội là kênh tiếp cận rất hiệu quả với giới trẻ. Nếu biết tận dụng tốt, đây sẽ là phương thức quảng bá nhanh và tiết kiệm. Tôi nghĩ, nếu mình trực tiếp làm sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh, để nhiều người dân biết đến Vân Sơn hơn”...

Bên cạnh đó, tỉnh đã đẩy mạnh khảo sát kết nối du lịch cộng đồng tại xã Đà Bắc, xã Mai Hạ và xã Vân Sơn, tìm hiểu mô hình homestay, đánh giá việc khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh, fanpage, zalo, thuyết minh tự động và số hóa hơn 100 điểm di tích, lễ hội, làng nghề bằng công nghệ 3D, thực tế ảo (VR/AR) đã giúp du khách tương tác thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí, làm tiền đề quan trọng để phát triển du lịch bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, thời gian qua, các hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch Phú Thọ trong và ngoài tỉnh được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa Đất Tổ, nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch quốc gia, đồng thời tạo đà thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch Phú Thọ; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu du lịch trên nền tảng giá trị cốt lõi “Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc Việt Nam”, lấy du lịch văn hóa cội nguồn, du lịch lễ hội, sinh thái và nghỉ dưỡng làm trọng tâm. Tỉnh cũng chú trọng phát triển chuỗi sự kiện thường niên mang thương hiệu riêng như Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, tăng cường liên kết vùng với các tỉnh Tây Bắc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để hình thành các tour tuyến đặc sắc. Giải pháp đột phá là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản trị, dự báo thị trường; gắn kết chặt chẽ xúc tiến du lịch với ngoại giao văn hóa và xúc tiến đầu tư; hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn truyền thông lớn, mạng xã hội quốc tế, các KOL/KOC nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng khách chất lượng cao...

Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá không chỉ khẳng định sự năng động, sáng tạo của ngành Du lịch Phú Thọ, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Với tâm thế mới và cách làm sáng tạo, du lịch Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế, xứng tầm là vùng Đất Tổ cội nguồn, sẵn sàng đón bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về với nguồn cội.

Hương Lan