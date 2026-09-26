Nghị quyết về “du lịch xanh” ở Long Cốc

Từ một vùng chè trung du mang vẻ đẹp hoang sơ, xã Long Cốc đang đứng trước cơ hội phát huy lợi thế cảnh quan, văn hóa để phát triển “kinh tế xanh”. Với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn thông qua việc ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐU, địa phương đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đưa “du lịch xanh” gắn với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trở thành động lực đột phá, kiến tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước đưa Long Cốc trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia.

Các cơ sở lưu trú chất lượng cao là lợi thế để Long Cốc thu hút du khách trải nghiệm, nghỉ dưỡng trên những đồi chè xanh bốn mùa.

Chọn phát triển bền vững

Với hơn 1.200ha chè trải rộng trên hàng trăm quả đồi hình bát úp nối tiếp nhau, mỗi sớm mai thức giấc, lớp sương mù bảng lảng bao phủ các triền đồi, Long Cốc hiện lên mờ ảo như một bức tranh thủy mặc, khiến giới nhiếp ảnh và du khách ví von là “Hạ Long của vùng Tây Bắc”. Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo, Long Cốc còn lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc cùng truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời.

Tuy nhiên, tiềm năng cần phải được đánh thức để biến lợi thế thành nguồn lực phát triển. Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐU về thực hiện khâu đột phá: “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh trên địa bàn xã Long Cốc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn năm 2045”. Đây được coi là “kim chỉ nam”, xác định rõ lộ trình và thể hiện quyết tâm biến “du lịch xanh” thành mũi nhọn kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương trong giai đoạn mới.

Điểm cốt lõi trong chiến lược “du lịch xanh” của Long Cốc không nằm ở việc cố gắng bê tông hóa hạ tầng, mà dựa trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, phát huy nội lực từ chính người nông dân và hệ sinh thái bản địa. Thực tế thời gian qua, các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch đã từng bước hình thành, mang lại sức sống mới cho vùng chè. Đơn cử như tại cơ sở Trà xanh Quý Lê của ông Hà Văn Quý với quy mô hơn 2ha.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, ông Quý mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các giống chè cành chất lượng cao, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, cho ra đời các dòng sản phẩm đa dạng như Hồng trà, Bát Tiên, Trà sen... Ông Quý cho biết: Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sạch và bền vững, sản phẩm của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng tầm giá trị cây chè. Thông qua việc đổi mới mô hình canh tác, cơ sở đã kết nối thành công với nhiều công ty du lịch, lữ hành để đưa du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, trực tiếp tham gia quy trình hái, sao chè và thưởng trà ngay tại đồi chè. Cảm giác tự tay hái những búp chè tươi non, lắng nghe câu chuyện về nghề chè truyền thống và thưởng thức hương vị thanh tao giữa không gian lộng gió đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.

Không chỉ làm du lịch trải nghiệm, việc lưu trú ở các homestay cũng đang trên đà khởi sắc. Chị Hà Thị Thùy Trang, quản lý Homestay Long Cốc Ecolodge, chia sẻ: Du khách tìm đến Long Cốc để “săn mây”, ngắm bình minh, hoàng hôn hay chụp ảnh nghệ thuật ngày một đông. Bên cạnh dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái, các mô hình lưu trú còn khéo léo kết hợp phục vụ ẩm thực vùng miền tại không gian mở ngay trên đỉnh đồi chè. Hào hứng sau buổi checkin đồi chè, chị Đàm Thu Hương, du khách đến từ Hà Nội không giấu được thích thú, bộc bạch: “Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh, tạo cảm giác thư thái tuyệt vời. Long Cốc thực sự là chốn dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị xô bồ để hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên”.

Tầm nhìn dài hạn và hành động quyết liệt

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc cho biết: Để hiện thực hóa Nghị quyết số 03/NQ-ĐU, Long Cốc đã xác định các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: Về du lịch, xác định tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hằng năm đạt từ 15% trở lên, đón từ 10.000 lượt khách/năm; phấn đấu đưa đồi chè Long Cốc chính thức được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Hệ thống cơ sở lưu trú được định hướng nâng cấp để phục vụ ít nhất 50.000 lượt khách/năm (tương đương 80 - 100 phòng nghỉ khép kín và 10 - 20 phòng cộng đồng). Về nông nghiệp và OCOP: Hình thành ít nhất 5 mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, phát triển từ 10 sản phẩm OCOP trở lên; chuyển đổi ít nhất 100ha cây trồng có giá trị kinh tế cao (chè chất lượng cao, cây ăn quả, dược liệu) theo hướng tuần hoàn, đa giá trị. Có ít nhất 200ha chè được áp dụng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đạt chuẩn an toàn.

Cây chè không chỉ có giá trị kinh tế, mà còn là điếm nhấn để Long Cốc làm "du lịch xanh" với các tour trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh đồi chè... hấp dẫn du khách ưa trải nghiệm.

Lấy văn hóa bản địa làm động lực phát triển và điểm nhấn hút du khách, thời gian qua, Long Cốc đã cải tạo cảnh quan ít nhất 4 tuyến đường du lịch; hằng năm tổ chức tối thiểu 3 mô hình hoạt động văn hóa, thể thao lớn như giải chạy marathon, đua xe đạp, pickleball cùng các chương trình thực tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích đầu tư, phát triển các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng tại 100% khu dân cư, trong đó có 1 câu lạc bộ điểm đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu, cấp ủy và chính quyền địa phương xác định hạ tầng phải đi trước một bước. Hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, đường kết nối các điểm du lịch, cầu vượt lũ, điện chiếu sáng, cấp nước sạch, không gian dịch vụ thương mại, khu sinh hoạt văn hóa thể thao, bãi đỗ xe cùng các tuyến đường xe điện, đường đi bộ sẽ được đầu tư đồng bộ. Địa phương tích cực huy động các nguồn lực đa dạng từ ngân sách Trung ương, tỉnh, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời tạo môi trường thông thoáng để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Một điểm sáng trong chiến lược phát triển du lịch xanh của Long Cốc là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc truyền thống.

Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh: “Xác định chuyển đổi số là giải pháp xuyên suốt, địa phương tập trung nâng cấp hạ tầng Internet, mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G tại các khu dân cư và điểm du lịch trọng điểm; tiến hành số hóa toàn bộ tài nguyên du lịch, xây dựng bản đồ số, chỉ dẫn địa lý trên nền tảng trực tuyến. Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào quy hoạch và quản lý không gian phát triển KT-XH không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường mà còn từng bước xây dựng Long Cốc thành một điểm đến thông minh, xanh và bền vững”.

Song hành với công nghệ, bài toán bảo tồn văn hóa cộng đồng và hệ sinh thái đồi chè luôn được đặt lên hàng đầu. Long Cốc chủ trương phục dựng các nghi lễ, điệu hát, điệu múa truyền thống, sưu tầm nhạc cụ, vật phẩm dân gian; xây dựng và gìn giữ không gian làng văn hóa để biến các giá trị lịch sử - văn hóa thành nguồn lực nội sinh cho du lịch. Song song với đó là chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ kết hợp thu hút nhân lực chất lượng cao.

Nhìn về chặng đường dài hạn với tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Cốc đang nuôi dưỡng khát vọng đưa quê hương trở thành khu du lịch cấp quốc gia, đón từ 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Khi đó, du lịch sẽ đóng vai trò là ngành kinh tế chủ đạo, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nghị quyết về “du lịch xanh” ở Long Cốc không chỉ là một văn bản chỉ đạo hành động, mà hơn hết, đó là bản cam kết mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây trước thiên nhiên và thế hệ mai sau, quyết tâm biến những đồi chè bát úp xanh mướt thành “mỏ vàng” xanh, viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại về phát triển du lịch xanh giữa lòng trung du Phú Thọ.

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