Kết nối điểm đến, kéo dài hành trình du khách

Không gian du lịch Phú Thọ sau hợp nhất trải rộng từ Đền Hùng, Tây Thiên, Tam Đảo đến Long Cốc, Thanh Thủy, Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, Mai Châu... Mỗi vùng một sắc thái, nhưng lợi thế lớn hơn nằm ở khả năng kết nối những tài nguyên khác biệt thành hành trình nhiều ngày. Từ những chương trình khảo sát, xúc tiến đến các tour liên tuyến đã được doanh nghiệp đưa ra thị trường, một hướng đi đang rõ dần: Không để du khách chỉ đến một điểm rồi rời đi, mà tạo thêm lý do để họ đi tiếp, lưu trú lâu hơn và gia tăng chi tiêu.

Mở rộng hành trình từ không gian mới

Từ đầu năm đến nay, Phú Thọ đón hơn 11 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt trên 11 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, số khách lưu trú vẫn thấp hơn nhiều so với lượng khách tham quan. Khoảng cách này cho thấy Phú Thọ còn nhiều dư địa để gia tăng thời gian lưu trú, qua đó nâng cao mức chi tiêu và giá trị mà mỗi du khách mang lại cho ngành du lịch.

Du khách tham quan thủy điện Hòa Bình và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng sau hợp nhất, Phú Thọ có thêm điều kiện để giải quyết bài toán này. Nếu trước đây các vùng du lịch thuộc Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình phát triển trong những không gian tương đối độc lập, thì nay cùng nằm trong một địa giới hành chính. Không gian du lịch mới hội tụ nhiều loại hình, từ văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Đền Hùng mang giá trị cội nguồn, , Hùng Lô gắn với không gian di sản; Tây Thiên, Tam Đảo có thế mạnh về tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng; Long Cốc, Xuân Sơn là không gian của đồi chè, rừng và trải nghiệm thiên nhiên; Thanh Thủy, Kim Bôi có khoáng nóng; hồ Hòa Bình mở ra sản phẩm du lịch lòng hồ; Mai Châu, Hang Kia - Pà Cò hấp dẫn bởi cảnh quan và văn hóa cộng đồng.

“Thay vì cạnh tranh bằng những điểm đến riêng lẻ, không gian mới cho phép Phú Thọ tạo ra một sản phẩm lớn hơn - một hành trình có nhiều trải nghiệm”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Ngọc Lân cho biết.

Đây cũng là hướng đi được xác định trong Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/7/2026. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng; có trên 22.000 phòng lưu trú và tạo việc làm cho tối thiểu 30.000 lao động trực tiếp, gián tiếp.

Thực tế, hoạt động xúc tiến đang chuyển dần theo hướng này. Chương trình Famtrip - Presstrip “Du lịch Phú Thọ kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” đã đưa hơn 40 đơn vị lữ hành, truyền thông trực tiếp khảo sát các điểm du lịch của tỉnh. Phú Thọ cũng đón đoàn Famtrip quốc tế gồm 88 doanh nghiệp lữ hành đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo sát điểm đến và dịch vụ du lịch.

Việc đưa doanh nghiệp trực tiếp đi khảo sát có ý nghĩa hơn một chương trình quảng bá thông thường. Các hãng lữ hành có thể đánh giá điểm nào có thể ghép tuyến, thời gian di chuyển, nơi nghỉ, dịch vụ ăn uống và trải nghiệm trước khi xây dựng chương trình bán cho khách. Từ một “bản đồ tài nguyên”, Phú Thọ đang từng bước hình thành “bản đồ sản phẩm”.

Để liên kết trở thành sản phẩm

Một số sản phẩm liên tuyến đã xuất hiện trên thị trường. Chân Trời Mới Travel xây dựng tour Đền Hùng - suối khoáng nóng Thanh Thủy 2 ngày 1 đêm, kết nối hành trình về nguồn với nghỉ dưỡng. Du Lịch Xanh giới thiệu tour Hà Nội - Đền Hùng - Tam Đảo 2 ngày 1 đêm, trong đó khách tham quan Đền Hùng, Bảo tàng Hùng Vương trước khi tới Tam Đảo nghỉ đêm và tiếp tục trải nghiệm vào ngày hôm sau.

Điểm đáng chú ý không phải ở việc ghép hai địa danh vào cùng một chương trình, mà ở khả năng bổ sung trải nghiệm cho nhau. Đền Hùng tạo động lực cho chuyến đi bằng giá trị văn hóa, tâm linh; Thanh Thủy bổ sung nghỉ dưỡng khoáng nóng; Tam Đảo có khí hậu, cảnh quan và hệ thống dịch vụ. Các điểm không chỉ đưa khách đến mà phải tạo lý do để khách ở lại.

Không gian phía tây cũng mở ra những hành trình tương tự. Các tuyến Mai Châu - Hang Kia, Pà Cò đưa du khách từ thung lũng Mai Châu tới vùng cao, kết hợp đạp xe qua bản, tìm hiểu nghề dệt, kiến trúc nhà sàn, thưởng thức ẩm thực với trải nghiệm cảnh quan và văn hóa đồng bào Mông, Thái, Mường.

Đó là cách lợi thế về quy mô sau hợp nhất có thể chuyển hóa thành lợi thế thị trường. Tuy nhiên, kết nối được các điểm đến chưa đồng nghĩa với việc hình thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Một hành trình liên tuyến cần sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận tải, điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các cơ sở OCOP, làng nghề. Chỉ một mắt xích chưa đáp ứng yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và khả năng thương mại hóa của toàn bộ hành trình.

Du khách nghe thuyết minh tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ).

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Ngọc Lân, tiềm năng liên kết hiện vẫn lớn hơn số sản phẩm đã thực sự bán được trên thị trường. Một số nơi có cảnh quan đẹp nhưng trải nghiệm còn ít; sản phẩm ban đêm, mua sắm, vui chơi chưa phong phú; chất lượng dịch vụ giữa các điểm chưa đồng đều. Nếu khách đến một điểm chỉ tham quan, chụp ảnh rồi lên xe đi tiếp thì thời gian lưu lại và giá trị kinh tế tạo ra vẫn hạn chế. Ngược lại, khi hành trình kéo dài thêm một đêm, chuỗi chi tiêu cũng dài thêm: Lưu trú, ăn tối, vui chơi, mua sắm...

Ông Lê Mạnh Tường - Giám đốc Công ty lữ hành Tường Ánh, cho rằng kết nối điểm đến không chỉ dừng ở việc vạch ra một tuyến đường trên bản đồ. Mỗi tuyến cần được tính toán như một sản phẩm hoàn chỉnh, với thời gian di chuyển hợp lý, trải nghiệm đủ khác biệt, chất lượng dịch vụ tương đối đồng đều và mức giá phù hợp với từng thị trường khách. Cùng với đó, cần phát triển sản phẩm ban đêm, không gian mua sắm, ẩm thực và văn hóa cộng đồng để khoảng thời gian sau khi tham quan không trở thành “khoảng trống” trong chuyến đi.

Phú Thọ đã có một “bản đồ tài nguyên” rộng lớn, đa dạng. Việc cần làm tiếp theo là biến bản đồ ấy thành những hành trình có thể bán được, có doanh nghiệp tổ chức và hệ thống dịch vụ đồng hành.

Giữ chân du khách không nhất thiết là giữ họ thật lâu tại một điểm. Quan trọng hơn là khi rời Đền Hùng, du khách muốn đi tiếp tới Thanh Thủy; từ Tây Thiên muốn lên Tam Đảo; từ hồ Hòa Bình muốn tới Mai Châu, Hang Kia - Pà Cò... Khi mỗi điểm đến trở thành lý do để khám phá thêm một điểm đến khác, hành trình của du khách dài hơn và giá trị từ du lịch cũng có thêm cơ hội ở lại với doanh nghiệp, cộng đồng và địa phương.

Ngọc Tuấn