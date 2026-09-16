Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mô hình liên kết biển, cao nguyên và địa chất

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đa dạng và giàu chiều sâu, tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 2.000 biệt thự cổ mang phong cách kiến trúc Pháp, cùng nhiều di tích lịch sử. Hệ thống điểm du lịch sinh thái nơi đây cũng gắn với văn hóa bản địa tại các khu vực phụ cận, những không gian hội tụ hài hòa giữa giá trị tự nhiên và chiều sâu văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Đề xuất định hướng phát triển không gian du lịch Lâm Đồng theo mô hình liên kết biển-cao nguyên-địa chất, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi nhận định, mô hình này được kỳ vọng sẽ mở ra tư duy đột phá, hệ sinh thái liên vùng và các trung tâm du lịch trọng điểm cho địa phương. Từ mô hình liên kết này, hướng tới hình thành tour du lịch theo dạng “một hành trình - đa trải nghiệm”, kết hợp nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm cao nguyên, du lịch sinh thái, địa chất và khám phá thiên nhiên.

“Việc hợp nhất Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận tạo ra một không gian phát triển du lịch liên hoàn, kết nối cao nguyên-địa chất-biển, mở ra cơ hội tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết vùng và hình thành các chuỗi sản phẩm bổ trợ lẫn nhau”, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi chia sẻ.

Theo đó, về tổ chức không gian, Lâm Đồng cần hình thành 3 cụm du lịch trọng điểm, bao gồm: cụm du lịch địa chất, sinh thái và thám hiểm phía tây; cụm du lịch nghỉ dưỡng, MICE, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm cao nguyên; cụm du lịch biển đảo phía đông. Trong không gian này, Đà Lạt giữ vai trò trung tâm, lan tỏa thương hiệu du lịch của địa phương. Trong khi đó, Mũi Né được định hướng trở thành trung tâm du lịch thể thao biển tầm quốc tế.

Nhằm hiện thực hóa mô hình phát triển này, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi đề xuất các nhóm đột phá về cơ chế-chính sách, hạ tầng giao thông kết nối và phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm dựa trên giá trị địa chất, sinh thái đặc hữu.

Đồng thời, địa phương cần kiểm soát sức chứa tại các điểm đến đã phát triển mạnh, chuyển từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Khai thác các sản phẩm du lịch khác biệt

Trên thực tế, thị trường du lịch phát triển ngày càng đa dạng. Giờ đây, du khách không còn chỉ tìm đến các điểm nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn có xu hướng ưu tiên những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, gắn với văn hóa bản địa, đời sống cộng đồng và các giá trị truyền thống.

Bám sát xu thế ấy, Lâm Đồng đang từng bước phát triển du lịch từ di sản, những giá trị văn hóa sẵn có. Từ đó, từng bước định hình và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và thị hiếu của du khách.

Từ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến kho tàng tri thức dân gian phong phú của các dân tộc K’Ho, Mạ, Chu Ru... tất cả đều là nguồn tài nguyên đặc thù, tạo nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, với lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cho biết, Lâm Đồng có tiềm năng phát triển các sản phẩm khác biệt như: du lịch địa chất-núi lửa, khám phá hang động, trekking hồ Tà Đùng, du lịch cồn cát và địa mạo ven biển, du lịch nông nghiệp và thể thao mạo hiểm kết hợp giữa biển-núi cao. Qua đó, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực và cả nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng đang có một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, cùng những lợi thế đặc biệt. Du lịch có điều kiện phát triển với sự kết nối của cao nguyên, biển và địa chất, cùng hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm du lịch đa dạng.

Du lịch Lâm Đồng cần được phát triển theo hướng liên kết vùng, liên ngành, không chỉ tăng lượng khách mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và sức cạnh tranh. Quan trọng hơn cả, phát triển du lịch nhanh nhưng phải xanh và bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên, môi trường, văn hóa, lợi ích cộng đồng.

Trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, ngành du lịch Lâm Đồng cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm định hướng phát triển du lịch, giải quyết các vấn đề về thị trường sản phẩm, hạ tầng và liên kết không gian du lịch. Bên cạnh đó, xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu điểm đến, kết hợp với việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển tốt nguồn nhân lực cho ngành.

Theo nhandan.vn