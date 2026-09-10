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Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026

Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới này trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026

Khách du lịch nước ngoài chụp ảnh lưu niệm khi đạp xe tham quan làng quê ở trung tâm Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TC)

Tạp chí The Times cho biết, điểm gây ấn tượng của Phong Nha-Kẻ Bàng là hệ thống hang động có quy mô lớn, mang vẻ đẹp kỳ vĩ và tạo nên nhiều trải nghiệm khám phá khác nhau cho du khách. Từ những hành trình tham quan nhẹ nhàng đến các chuyến khám phá chuyên sâu, mỗi trải nghiệm đều mang đến cơ hội tiếp cận vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên nơi đây.

Du khách có thể lựa chọn hành trình khám phá động Phong Nha bằng thuyền, tham quan động Thiên Đường hoặc trải nghiệm các tour du lịch mạo hiểm tại Sơn Đoòng, Hang Va, Hang Én... Sự đa dạng về sản phẩm và loại hình trải nghiệm giúp Phong Nha-Kẻ Bàng đáp ứng nhiều nhu cầu khám phá, từ tham quan cảnh quan đến chinh phục thiên

Không chỉ hấp dẫn bởi những hang động nổi tiếng, Phong Nha-Kẻ Bàng còn được biết đến với không gian thiên nhiên đặc trưng, nơi các giá trị địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái tạo nên một quần thể điểm đến giàu sức hút. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, khám phá và trải nghiệm.

Việc được The Times đưa vào danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của Phong Nha-Kẻ Bàng đối với du khách trong nước và quốc tế.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đón 30.404 lượt khách đến tham quan, du lịch, đạt 411% so với cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu đạt gần 7 tỷ đồng.

Cùng với Phong Nha-Kẻ Bàng, Tạp chí The Times còn lựa chọn nhiều điểm đến tiêu biểu khác của Việt Nam như thành phố Hà Nội, Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Sa Pa, Hoàng Su Phì, thác Bản Giốc-Núi Mắt Thần, bán đảo Sơn Trà, Cát Tiên, dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang và Côn Đảo.

Theo Nhandan.vn

https://nhandan.vn/phong-nha-ke-bang-la-mot-trong-11-diem-den-dep-nhat-viet-nam-nam-2026-post987488.html



 Từ khóa: Phong nha kẻ bàng Du lịch Việt Nam Nhất việt nam Điểm đến đẹp Hoàng Su Phì Trải nghiệm Di sản thiên nhiên thành phố Hà Nội Vườn quốc gia Khám phá
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