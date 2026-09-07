Phú Thọ đưa sản phẩm OCOP vào chuỗi giá trị du lịch

Phú Thọ đang đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, từng bước biến đặc sản, làng nghề và vùng sản xuất thành điểm đến trải nghiệm. Năm 2026, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng mô hình nông nghiệp đa giá trị gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn, qua đó, gia tăng giá trị nông sản, mở rộng sinh kế cho người dân và hình thành chuỗi giá trị du lịch theo hướng bền vững.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, xã Long Cốc tiếp tục khẳng định sức hút, đón trên 7.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú, mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Đưa sản phẩm OCOP thành trải nghiệm du lịchSau hợp nhất, Phú Thọ có không gian nông nghiệp đa dạng, tạo điều kiện hình thành những sản phẩm đặc trưng gắn với trải nghiệm. Thời gian qua, các ngành, địa phương và doanh nghiệp tích cực phối hợp đưa du khách đến vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, làng nghề để tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức và mua sản phẩm tại chỗ.

Tại nhiều điểm đến, sản phẩm OCOP đang trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, vùng rau, hoa, nấm với sản phẩm đông trùng hạ thảo OCOP 4 sao ở khu vực Vĩnh Phúc; chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, mì gạo Hùng Lô đến cam, bưởi, mật ong, cá lòng hồ và các sản phẩm bản địa khu vực Hòa Bình..., không chỉ tạo ra hàng hóa chất lượng mà còn mở ra khả năng tổ chức tham quan vùng nguyên liệu, trải nghiệm sản xuất, thưởng thức và mua sản phẩm.

Cách làm này tạo giá trị kép: Người sản xuất có thêm đầu ra, còn du khách có trải nghiệm sâu hơn về văn hóa, đời sống địa phương. Một gói chè, chai mật ong hay sản phẩm chế biến từ nông sản không còn đơn thuần là hàng hóa mà trở thành món quà gắn với câu chuyện của vùng đất.

Chị Trần Thị Mai Anh, ở Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ: “Điều tôi thích thú là được tận mắt xem nơi sản phẩm được làm ra, nghe giới thiệu về vùng nguyên liệu và thưởng thức sản phẩm ngay tại cơ sở. Khi hiểu thêm câu chuyện phía sau một sản phẩm OCOP, tôi cảm thấy tin tưởng hơn và có nhu cầu mua về làm quà. Nếu các điểm sản xuất được kết nối thành tour trải nghiệm, chuyến đi sẽ hấp dẫn hơn”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh có hơn 600 sản phẩm OCOP còn thời hạn, trong đó có 88 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao. Trong nhóm sản phẩm mới, có mật ong Curcumin, mật ong sữa chúa, mật ong hoa rừng, mật ong chanh leo của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo; nấm đùi gà của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia; chuối sấy xuất khẩu của Công ty Cổ phần Công nghệ chế biến xuất khẩu Banaco...

Đây là những sản phẩm có thể trở thành điểm dừng trong hành trình tham quan nếu được tổ chức thành không gian trải nghiệm phù hợp. Nhiều sản phẩm đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, VietGAP, HACCP, FSSC 22000, đồng thời mở rộng tiêu thụ qua hệ thống phân phối, nền tảng số và thị trường xuất khẩu.

Các sản phẩm OCOP 5 sao của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo.

Theo bà Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (HONECO), doanh nghiệp đặc biệt chú trọng kiểm soát nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình chế biến và an toàn thực phẩm. HONECO lấy mẫu kiểm tra 100% nguyên liệu đầu vào, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy trình và lưu mẫu để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

HONECO hiện có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Sản phẩm đã xuất khẩu sang Mỹ, Đức, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số thị trường khác, với sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 20-30% sản lượng nhà máy.

Từ góc độ này, du lịch có thể trở thành kênh lan tỏa thương hiệu trực tiếp. Du khách không chỉ mua sản phẩm mà còn được tìm hiểu nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển quà tặng, bao bì và các gói trải nghiệm phù hợp.

Liên kết sản xuất, du lịch và tiêu dùng Để sản phẩm OCOP thực sự trở thành một phần trong chuỗi giá trị du lịch, cần hình thành liên kết giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan rất quan trọng. Sản phẩm có thể được đưa vào giỏ quà, thực đơn, cửa hàng đặc sản hoặc trở thành một phần của chương trình trải nghiệm.

Việc mở cửa các cơ sở sản xuất để đón khách không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp kiểm chứng chất lượng. Với những sản phẩm có câu chuyện, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất đặc thù, đây là lợi thế để tạo khác biệt cho điểm đến.

Từ góc độ quản lý, tỉnh đang từng bước xây dựng cơ chế kết nối các giá trị này. Tháng 3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh dự thảo Đề án “Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2025-2030”. Đề án hướng tới tích hợp sản xuất nông nghiệp với chế biến, OCOP và du lịch; đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó gia tăng giá trị trên cùng một đơn vị sản xuất.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, chứng nhận sản phẩm OCOP cần được đẩy mạnh, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm.

Để hướng đi này đạt hiệu quả, cần lựa chọn những sản phẩm thực sự tiêu biểu để xây dựng thương hiệu gắn với từng vùng đất. Mỗi điểm đến cần có sản phẩm đặc trưng, bảo đảm chất lượng, thuận tiện mang theo và có câu chuyện đủ sức tạo dấu ấn với du khách.

Cùng với đó, cần tiếp tục chuẩn hóa các điểm trải nghiệm, nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo kỹ năng đón tiếp cho người dân, xây dựng tour theo mùa vụ và tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành. Chuyển đổi số cũng cần được đẩy mạnh, từ truy xuất nguồn gốc đến quảng bá, đặt dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm.

Người dân xã Pà Cò bảo tồn và phát huy giá trị của chè shan tuyết cổ thụ, tạo sinh kế và tăng thu nhập.

Từng bước đưa sản phẩm OCOP trở thành một phần của sản phẩm du lịch, gắn vùng sản xuất, làng nghề, đặc sản với trải nghiệm và tiêu dùng của du khách đang mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế nông thôn. Qua đó hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, trải nghiệm đến tiêu dùng, nâng giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Gắn OCOP với du lịch không chỉ tạo thêm đầu ra cho nông sản mà còn phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan và con người địa phương, góp phần đưa Phú Thọ phát triển du lịch xanh, nông nghiệp đa giá trị và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Ngọc Lam