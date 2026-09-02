Phú Thọ đón khoảng 350.000 lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra sôi động, an toàn, văn minh và hiệu quả. Tổng lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm ước đạt khoảng 350.000 lượt; tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Thực hiện Văn bản của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ về việc tăng cường quản lý, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, chính quyền các địa phương cùng các khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và an toàn thực phẩm.

Các em nhỏ tìm hiểu về lịch sử dân tộc tại Bảo tàng Hùng Vương (khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Đường dây nóng hỗ trợ du khách được công khai, thường trực; công tác kiểm tra, đôn đốc việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo hay mất an toàn cho du khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Bùi Xuân Trường: Do kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, xu hướng du khách ưu tiên lựa chọn các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng ở Long Cốc là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Các trọng điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh có thể kể đến như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Đền Mẫu Âu Cơ, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... cùng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao (đặc biệt là bộ môn golf) duy trì ổn định. Khách du lịch quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, tham quan trải nghiệm văn hóa địa phương gắn liền với các vùng phát triển kinh tế, công nghiệp.

Khung cảnh bình yên của hồ Hòa Bình là một trong những điểm nhấn thu hút du khách đến với Phú Thọ.

Tổng lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đạt khoảng 350.000 lượt; công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt trên 68%. Riêng tại các khu resort, cơ sở nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, công suất phòng đạt từ 90% đến 95%.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn nghệ, không gian check-in xe hoa nghệ thuật, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản vật đặc trưng Đất Tổ đã tạo nên điểm nhấn văn hóa độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Sự chuẩn bị chu đáo, chủ động từ khâu chỉ đạo, quản lý đến đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự phối hợp tích cực của Hiệp hội Du lịch, Hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh góp phần tạo nên hình ảnh du lịch Phú Thọ “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” trong lòng du khách thập phương.

Đinh Vũ