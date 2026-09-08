Du lịch Việt Nam bứt tốc, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt

Trong tháng 8-2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.

Trong 8 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt. Ảnh: M.H

Đáng chú ý, tháng 8 vẫn được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, song lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt mức cao. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam ngày càng được củng cố trên thị trường quốc tế.

Theo phương tiện nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 83% tổng lượng khách quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với dòng khách đến từ các thị trường xa. Trong khi đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ tiếp tục tăng, nhất là từ các quốc gia trong khu vực.

Xét theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam với khoảng 11,8 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng mạnh tại các thị trường đường dài. Châu Âu đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng tới 53,4% - mức tăng cao nhất trong các khu vực. Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc gần 489.000 lượt, tăng 23,3%; châu Phi khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt khách, chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Đứng thứ ba là Nga với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những thị trường có mức tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm thị trường quy mô lớn.

Nhiều thị trường trọng điểm khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Mỹ tăng 20,4%; Campuchia tăng 41,5%; Nhật Bản tăng 9,2%; Philippines tăng 58,8%; Australia tăng 23,3%. Tại châu Âu, lượng khách từ Anh tăng 9,8%; Pháp tăng 13,4%; Đức tăng 15,1%; Thụy Điển tăng 25,1%; Thụy Sỹ tăng 27%; Ba Lan tăng 51,2%; Cộng hòa Séc tăng 28,2%...

Sự tăng trưởng trên diện rộng cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam không chỉ tập trung ở những thị trường truyền thống mà đang lan tỏa tới nhiều khu vực. Với các thị trường Đông Nam Á, lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối hàng không thuận lợi và xu hướng du lịch ngắn ngày tiếp tục tạo động lực tăng trưởng.

Đáng chú ý trong bức tranh thị trường khách quốc tế 8 tháng đầu năm là sự bứt phá của Nga và Ấn Độ. Từ mức 102.000 lượt khách vào năm 2019, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt 612.000 lượt, đưa thị trường này trở thành một trong những nguồn khách quốc tế lớn của Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường Nga đang ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt ấn tượng. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Nga lên vị trí thứ ba trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất.

Đà tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam với tư cách là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu sức hút tại châu Á. Việc nối lại và tăng cường các chuyến bay thuê bao đưa khách từ nhiều thành phố của Nga tới trực tiếp các điểm đến biển của Việt Nam cũng tạo thêm động lực cho thị trường.

Kết quả 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch quốc tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô và cơ cấu thị trường. Với gần 16 triệu lượt khách quốc tế sau 8 tháng, cùng triển vọng mùa cao điểm cuối năm, ngành Du lịch có thêm cơ sở để kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

https://hanoimoi.vn/du-lich-viet-nam-but-toc-luong-khach-quoc-te-dat-gan-16-trieu-luot-1706215.html

Theo hanoimoi.vn