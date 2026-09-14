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Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Cách đất liền (bờ biển Long Thủy) tỉnh Đắk Lắk chỉ chừng hơn 1km, đảo Hòn Chùa hiện lên như một viên ngọc thô vẫn còn đang say giấc. Hòn đảo vắng dấu chân người ấy là một tuyệt tác được thiên nhiên điêu khắc từ hàng triệu năm trước.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Mang nhiều nét tương đồng với Gành Đá Đĩa, địa chất đảo Hòn Chùa là minh chứng sống động cho những đợt phun trào nham thạch mãnh liệt từ hàng triệu năm trước.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Để tới đảo Hòn Chùa, du khách có thể bắt những chuyến tàu cao tốc khởi hành từ bãi biển Long Thủy (nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Tuy Hòa cũ). Nơi đây nổi tiếng với sự bình yên và cảnh sắc nên thơ.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Chỉ mất chừng 10 phút, những chuyến tàu sẽ đưa chúng ta đến với hòn đảo xinh đẹp của vùng nam miền trung.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Nhìn từ trên cao, Hòn Chùa giống như một tấm thảm nhung xanh rì nổi bật giữa nền xanh thăm thẳm của đại dương mênh mông.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Không có những công trình bê-tông và sự tác động của con người, hòn đảo hiện vẫn giữ trọn vẹn sự bình yên, tĩnh lặng.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Điểm nhấn thị giác mạnh nhất của Hòn Chùa là hệ thống đá trầm tích núi lửa.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Những khối đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau thành từng lớp, từng tầng một cách đầy nghệ thuật, khá tương đồng với danh thắng ghềnh Đá Đĩa.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiPhía tây hòn đảo là một bãi biển với bờ cát trắng trải dài.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiNơi đây hiện đang được khai thác các loại hình du lịch như cắm trại, bơi, lặn, chèo SUP...

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiNhững năm gần đây, du khách tìm đến Hòn Chùa không chỉ bởi những đặc sắc về địa chất mà còn bởi sự cuốn hút của hoạt động lặn ngắm san hô.

ndo_br_sh6-copy.jpgVùng nước quanh Hòn Chùa trong vắt như pha lê. Từ trên thuyền, du khách có thể nhìn xuyên thấu tận đáy, chiêm ngưỡng những rạn san hô rộng lớn.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Chỉ cần trang bị kính lặn ống thở (snorkeling), một “thủy cung” rực rỡ sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiKhông chỉ đa dạng về hình dáng như san hô sừng hươu, san hô tán rộng, mặt đáy Hòn Chùa còn là một thảm lụa rực rỡ với đủ các sắc độ từ vàng nhạt, xanh lục đến tím biếc, khẽ rung rinh theo từng nhịp hải lưu. Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiRạn san hô ở Hòn Chùa sinh trưởng khá cạn nên rất dễ chiêm ngưỡng. Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiTuy nhiên, trải nghiệm lặn biển ở đây luôn gắn liền với thông điệp sinh thái nghiêm ngặt: du khách chỉ thả mình ngắm nhìn, tuyệt đối không chạm hay giẫm đạp để giữ gìn nguyên vẹn những "nhịp thở" mỏng manh của đại dương. Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiNhờ cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và hệ sinh thái đa dạng, Hòn Chùa sở hữu tiềm năng vàng để phát triển mô hình du lịch sinh thái, khám phá biển đảo chất lượng cao.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơi

Việc lồng ghép các môn thể thao xu hướng như chèo SUP, lặn ngắm san hô đang là “chìa khóa” mở ra hướng đi mới, thu hút giới trẻ đến với Hòn Chùa.

Đánh thức Hòn Chùa: Kiệt tác đảo đá núi lửa và san hô giữa biển khơiNếu được quy hoạch bài bản, phát triển du lịch gắn liền với cam kết bảo vệ môi trường biển, Hòn Chùa có tiềm năng to lớn để vươn mình trở thành "thỏi nam châm" đầy sức hút của du lịch miền trung.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Chùa Đắk Lắk Kiệt tác Núi lửa Thiên nhiên Hòn đảo Bờ biển Triệu san hô điêu khắc
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