Giữ xanh những điểm đến

Với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch văn minh, xanh, sạch, đẹp, Phú Thọ đang tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, kiểm soát các hoạt động dịch vụ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu, điểm du lịch. Cùng với sự vào cuộc của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, mỗi du khách cũng đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng những điểm đến xanh, thân thiện và phát triển bền vững.

Cảnh quan Khu danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình) được bảo vệ, gìn giữ sạch đẹp.

Phú Thọ có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, từ các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh đến những khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng giàu bản sắc. Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Khu du lịch Tam Đảo... cùng các điểm đến trong không gian du lịch liên kết đang ngày càng thu hút du khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Cùng với sự phát triển của du lịch, yêu cầu BVMT tại các khu, điểm du lịch ngày càng được quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo gắn phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên, môi trường, đồng thời xây dựng hình ảnh các điểm đến văn minh, thân thiện.

Ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch. Các địa phương có khu, điểm du lịch chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và du khách từng bước được đẩy mạnh, hướng tới hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm.

Tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, xã Tam Đảo, công tác BVMT được xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng điểm đến. Trong tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tập trung tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải; làm sạch các tuyến đường, điểm du lịch, các thôn; chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc cây xanh, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm trật tự, an toàn tại khu du lịch.

Những hoạt động này không chỉ tạo diện mạo khang trang cho điểm đến trong thời gian cao điểm du lịch mà còn góp phần hình thành ý thức thường xuyên trong cộng đồng. Việc duy trì các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang, tuyên truyền bảo vệ môi trường qua từng năm cho thấy yêu cầu “xanh hóa” điểm đến đang dần trở thành một phần trong công tác quản lý du lịch tại địa phương.

Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, xã Mường Hoa được đông đảo du khách lựa chọn vì cảnh quan và môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Không chỉ ở Tam Đảo, tại các địa bàn có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng, việc giữ gìn cảnh quan ngày càng được các cơ sở kinh doanh quan tâm. Từ bố trí khu vực thu gom rác, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước đến giữ gìn không gian xanh, nhiều cơ sở đã chủ động lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động. Với các cơ sở lưu trú cộng đồng, môi trường sạch, đẹp còn gắn trực tiếp với sinh kế của người dân, bởi đó chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn và sự khác biệt của điểm đến.

Chị Nguyễn Diệu Thúy - chủ homestay Mai Châu Golden Serenade, xã Mai Hạ, cho biết: “Cơ sở bắt đầu đón khách từ đầu năm 2026. Trong quá trình hoạt động, cùng với chú trọng chất lượng dịch vụ và không gian nghỉ dưỡng, chúng tôi xác định giữ gìn môi trường là yếu tố quan trọng để tạo thiện cảm và thu hút du khách. Việc giữ không gian lưu trú sạch sẽ, cảnh quan hài hòa với thiên nhiên không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch cộng đồng thân thiện, có trách nhiệm”.

Thực tế cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của doanh nghiệp, người dân đang tạo chuyển biến tích cực trong BVMT du lịch, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển, đưa Phú Thọ trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân, du khách.

6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan; tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 10.755 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tiếp tục tăng cao với khoảng 350.000 lượt; công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 68%; doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt khoảng 370 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, BVMT và nâng cao chất lượng phục vụ.

Hướng tới mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 705 nghìn lượt, khách lưu trú đạt 4,95 triệu lượt và tổng doanh thu du lịch khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, Phú Thọ xác định phát triển du lịch phải đi đôi với nâng cao chất lượng điểm đến và BVMT.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai, tỉnh chú trọng chương trình xây dựng môi trường du lịch “văn minh - xanh - sạch - đẹp”, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân, du khách; tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, hoa, vệ sinh môi trường, chỉnh trang và làm đẹp cảnh quan tại các khu, điểm du lịch...

Để những mục tiêu đó trở thành kết quả bền vững, bên cạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng, các cơ sở kinh doanh cần chủ động thực hiện các giải pháp giảm rác thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và duy trì cảnh quan; người dân tham gia giữ gìn không gian sống; du khách nâng cao ý thức trong quá trình tham quan, trải nghiệm.

Giữ xanh những điểm đến Đất Tổ không phải là câu chuyện của riêng ngành du lịch hay một chiến dịch ngắn hạn mà là một quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc, chung tay của các cấp, ngành, cả cộng đồng, để Phú Thọ có thêm nền tảng xây dựng những điểm đến hấp dẫn, thân thiện.

Lệ Oanh