Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hoàn thiện chính sách tiền lương, trong đó có việc tính tiền lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Đề xuất tăng phụ cấp lãnh đạo cấp xã

Vừa qua, cử tri tỉnh Lào Cai phản ánh Nghị định 307/2025 của Chính phủ về phân loại hành chính, trong đó: xã được phân thành loại I, loại II và loại III; phường, đặc khu được phân thành loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Tuy nhiên, Nghị định 07/2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với công chức, viên chức quy định chế độ phụ cấp chức vụ với lãnh đạo, quản lý cấp xã được xác định theo chức danh, không gắn với phân loại đơn vị hành chính.

anh-man-hinh-2026-09-14-luc-100403.pngTiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo cấp xã. Cử tri cũng kiến nghị xây dựng cơ chế chi trả phụ cấp phân loại theo thứ bậc đơn vị hành chính nhằm bảo đảm phù hợp thực tế và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Kết luận 206 của Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan đã ban hành văn bản quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, các văn bản bao gồm: Quyết định 09 của Ban Bí thư, Nghị quyết 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định 07/2026 của Chính phủ.

Theo đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã được quy định theo đúng nguyên tắc nêu tại Kết luận 206, bảo đảm hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo thứ bậc hành chính, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn cấp huyện cũ.

Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới. Trong đó có tiền lương và phụ cấp chức danh lãnh đạo cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính.

Đánh giá toàn diện chính sách tiền lương

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tiền lương, phụ cấp lãnh đạo cấp xã sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh

Ảnh minh họa.

Đối với chính sách tiền lương, nội dung đánh giá tập trung vào mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương dành cho những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành.

Vừa qua, tại cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu chuẩn bị kỹ đề án, nghiên cứu nhiều phương án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và tham vấn độc lập các nhóm chuyên gia trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo lộ trình, từ tháng 8 - 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án. Tháng 1/2027, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Một trong những nội dung cốt lõi của cải cách tiền lương là chuyển từ trả lương chủ yếu theo hệ số, thâm niên sang trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

https://tienphong.vn/tien-luong-phu-cap-lanh-dao-cap-xa-se-duoc-nghien-cuu-dieu-chinh-post1876117.tpo

Theo Tienphong.vn


Theo Tienphong.vn

 Từ khóa: Lãnh đạo Chính sách tiền lương Bộ nội vụ Ban chấp hành trung ương đảng Chính sách bảo hiểm xã hội Ủy ban thường vụ quốc hội Cải cách tiền lương Sắp xếp tổ chức bộ máy Chính phủ đơn vị hành chính
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sôi nổi màu áo xanh tình nguyện ở Cao Sơn

Sôi nổi màu áo xanh tình nguyện ở Cao Sơn
2026-09-14 17:00:00

baophutho.vn Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ xã Cao Sơn đã tiếp tục viết lên những câu chuyện ý nghĩa, hình ảnh đẹp về tinh thần xung...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long