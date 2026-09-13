Người cao tuổi Bản Nguyên rèn sức khỏe theo gương Bác

Xã Bản Nguyên hiện có hơn 6.200 người cao tuổi (NCT), trong đó gần 6.000 người là hội viên Hội Người cao tuổi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể, NCT xã Bản Nguyên duy trì nhiều hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi. Từ những buổi tập dưỡng sinh, chơi cầu lông đến đi bộ, đạp xe... phong trào không chỉ giúp NCT nâng cao sức khỏe mà còn tạo sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh ở cộng đồng dân cư.

CLB dưỡng sinh biểu diễn chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hiện, toàn xã có gần 1.900 NCT thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao, chiếm khoảng 32% tổng số NCT. Xã duy trì 24 câu lạc bộ (CLB) thể dục, thể thao của NCT, tạo môi trường để hội viên vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu, chia sẻ và gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Trong đó, dưỡng sinh là môn được đông đảo NCT lựa chọn bởi các bài tập đphù hợp với lứa tuổi, dễ thực hiện. Thời gian luyện tập được các CLB bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết và quy chế hoạt động. Hệ thống sân bãi, thiết bị được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu luyện tập thường xuyên cho NCT trên địa bàn.

Điều đáng ghi nhận là phong trào luyện tập dưỡng sinh ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Riêng năm 2026, số thành viên luyện tập dưỡng sinh tăng gần 300 người so với năm 2025. Con số này cho thấy nhận thức của NCT về vai trò của vận động đối với sức khỏe. Không khí luyện tập tại các CLB vì thế ngày càng sôi nổi.

Với người có sức khỏe tốt, cầu lông là lựa chọn phù hợp để rèn luyện sức bền, sự nhanh nhẹn. Những người muốn vận động nhẹ nhàng có thể tham gia dưỡng sinh, đi bộ hoặc đạp xe. Điểm chung của các hoạt động là tạo cho NCT thói quen vận động và duy trì tinh thần vui vẻ, tích cực.

Ông Hoàng Hữu Hạnh - Chủ nhiệm CLB cầu lông NCT thôn Vĩnh Mộ, một trong những người tích cực duy trì phong trào tại cơ sở, cho biết: CLB thường xuyên tổ chức luyện tập, đồng thời tổ chức giao lưu với các CLB trong tỉnh. Qua các hoạt động, hội viên có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ năng, nhưng quan trọng hơn là được gặp gỡ, trò chuyện và duy trì tinh thần đoàn kết. Mặc dù đã trên 80 tuổi, ông Quách Vĩnh Khang, hội viên CLB cầu lông vẫn tích cực tham gia tập luyện và thi đấu. Với tinh thần yêu thích thể thao và sự kiên trì, ông đã cùng CLB giành nhiều giải thưởng. Tinh thần hăng say luyện tập thể thao của ông Khang đã góp phần tạo động lực để các hội viên NCT duy trì việc tập luyện, lựa chọn những môn vận động phù hợp.

Các vận động viên người cao tuổi khởi động trước trận giao hữu môn bóng chuyền hơi.

Không chỉ rèn luyện hằng ngày, người cao tuổi Bản Nguyên còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao do địa phương và Hội Người cao tuổi xã tổ chức. Nổi bật là hoạt động đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất của xã. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức giao lưu đồng diễn dưỡng sinh, văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô toàn xã, thu hút khoảng 500 người tham gia.

Hội viên tập luyện tiết mục múa quạt.

Qua thực tế, việc luyện tập thể dục, thể thao và dưỡng sinh hằng ngày mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp NCT duy trì sự dẻo dai, linh hoạt; đồng thời góp phần hình thành lối sống năng động, khoa học. Đặc biệt, tại mỗi buổi tập luyện còn là dịp để hội viên gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bản Nguyên cho biết: Với gần 6.000 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội, Hội NCT xã xác định việc chăm lo đời sống tinh thần, khuyến khích NCT rèn luyện sức khỏe là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các CLB được duy trì hoạt động thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của hội viên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

NCT luyện tập môn cầu lông.

Đồng chí Ma Đức Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bản Nguyên cho biết: Phong trào thể dục, thể thao của NCT được hội viên hưởng ứng tích cực. Được sự quan tâm của UBND và Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đã tạo điều kiện để NCT có thêm sân chơi bổ ích.

Từ những sân tập đơn giản ở các thôn, phong trào rèn luyện sức khỏe của NCT xã Bản Nguyên đang ngày càng lan tỏa. Những động tác dưỡng sinh nhịp nhàng, những trận cầu lông hay các buổi giao lưu văn nghệ không chỉ giúp NCT khỏe hơn mà còn mang đến niềm vui, sự gắn bó và tinh thần lạc quan. Qua đó, lời dạy của Bác Hồ về rèn luyện thân thể tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cộng đồng ngày càng đoàn kết, văn minh.

Dương Chung