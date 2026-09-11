Đề xuất phải gửi thông tin liên hệ tới cơ quan quản lý khi fanpage từ 1 triệu người theo dõi

Các chủ tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có tổng số người theo dõi hoặc thành viên từ 1 triệu người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử.

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể dự thảo bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 36 của Nghị định 147/2024/NĐ-CP.

Theo đó chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội (sau đây gọi chung là chủ tài khoản, kênh, trang, nhóm) có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng do mình quản lý có từ 1.000.000 người trở lên có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử theo mẫu ban hành kèm theo nghị định.

Văn bản thông báo gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử, hoặc qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử có trách nhiệm tiếp nhận văn bản thông báo của chủ tài khoản, kênh, trang, nhóm. Trong đó chủ tài khoản, kênh, trang, nhóm có tổng số thành viên theo dõi hoặc thành viên từ 1.000.000 người trở lên có trách nhiệm phải gửi thông báo về thông tin liên hệ của mình tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử.

Bên cạnh quy định đối với các tài khoản, kênh, trang và nhóm có quy mô lớn, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 3 Điều 23 của Nghị định 147/2024/NĐ-CP, đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có tổng số lượt truy cập từ Việt Nam (total visits) thường xuyên trong 1 tháng (tính theo số liệu thống kê trung bình trong 6 tháng liên tục) từ 1.000.000 lượt trở lên.

Theo dự thảo, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện này phải thực hiện 2 yêu cầu.

Thứ nhất, cần phải khóa tính năng đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội đối với tài khoản của người sử dụng là trẻ em dưới 13 tuổi. Thứ hai, chỉ được mở các tính năng đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội nếu cung cấp được các công cụ giải pháp kỹ thuật để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em giám sát được nội dung trẻ em đăng tải, truy cập, kiểm soát danh sách bạn bè và thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

https://daidoanket.vn/de-xuat-phai-gui-thong-tin-lien-he-toi-co-quan-quan-ly-khi-fanpage-tu-1-trieu-nguoi-theo-doi.html

Theo daidoanket.vn