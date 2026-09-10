Xã Thổ Tang ra quân tổng vệ sinh môi trường

Ngày 10/9, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể và đại diện các thôn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Đây là hoạt động thường xuyên được xã duy trì vào ngày mùng 10 hằng tháng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thổ Tang cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các lực lượng cùng người dân đã thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, vệ sinh đường giao thông và chỉnh trang cảnh quan. Hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo xã cùng người dân. Qua đó, không chỉ tạo chuyển biến về cảnh quan mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào tại cơ sở.

Đây là hoạt động được Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang phát động, hướng tới xây dựng phong trào bảo vệ môi trường thường xuyên, lâu dài, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Thổ Tang hướng tới xây dựng từng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân, gia đình và thôn.

Thu Thủy - Đức Thiện