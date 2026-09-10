“Ông kể cháu nghe” - nối dài mạch nguồn truyền thống

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ được các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức, trải nghiệm của người từng trực tiếp chiến đấu, công tác qua các thời kỳ lịch sử, những trang sử tưởng như xa xôi trở nên gần gũi hơn với học sinh. Lịch sử, không chỉ còn là những con số, sự kiện, mà hiện lên qua những câu chuyện về con người, tình đồng đội, sự hy sinh và những năm tháng không thể nào quên.

Tại các trường học và “địa chỉ đỏ”, hoạt động nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng, kể chuyện lịch sử, tham quan di tích, tìm hiểu truyền thống quê hương được tổ chức với nhiều hình thức. Qua đó, những câu chuyện về chiến tranh, cách mạng được truyền tải trực tiếp từ những người đã từng đi qua lịch sử, tạo sức hút và để lại những cảm nhận sâu sắc trong thế hệ trẻ.

CCB xã Cao Sơn trò chuyện với đoàn viên thanh niên tại Chiến khu Giằng Xèo.

Hội Cựu chiến binh xã Minh Hòa hiện có 1.108 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, Hội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Đoàn Thanh niên và các nhà trường tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống.

Từ năm 2025 đến nay, Hội phối hợp tổ chức 7 buổi giao lưu, nói chuyện giáo dục truyền thống cho giáo viên, học sinh tại 7 trường THCS, THPT trên địa bàn xã.

Sau mỗi chương trình, các em học sinh tham gia vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, trồng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ và các bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.

Những câu chuyện về năm tháng chiến đấu gian khổ, tình đồng đội, sự hy sinh, mất mát hay những kỷ niệm không thể nào quên của đời lính thường tạo sức hút đặc biệt đối với học sinh. Qua lời kể của các nhân chứng, các em hiểu rằng, cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của nhiều thế hệ.

Từ đó, giáo dục truyền thống không dừng ở việc giúp học sinh biết một sự kiện lịch sử mà hướng đến hình thành lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.

CCB xã Minh Hòa cùng thế hệ trẻ ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của những người đồng đội trong kháng chiến tại bia tưởng niệm liệt sĩ xã.

Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hòa Nguyễn Đình Hùng chia sẻ: "Hội lựa chọn những hội viên có quá trình chiến đấu, công tác, có vốn sống và khả năng kể chuyện để trực tiếp giao lưu với học sinh. Trong đó có Đại tá Đinh Công Ninh, Đại tá phi công Đinh Công Bằng và Đại úy Nguyễn Văn Sửu. Mỗi người đều có những năm tháng quân ngũ và kỷ niệm riêng, nhưng đều chung mong muốn kể lại câu chuyện của thế hệ mình để học sinh hiểu hơn về lịch sử, về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.

Không chỉ ở Minh Hòa, các cấp hội CCB trong tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình như: “Ông kể cháu nghe”, nói chuyện với các em học sinh tại các bảo tàng, khu lưu niệm, di tích... nhằm phát huy vai trò, kinh nghiệm, vốn sống của cán bộ, hội viên trong giáo dục thế hệ trẻ; giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội và Nhân dân ta thông qua những nhân chứng lịch sử sống.

Cùng với những câu chuyện được kể, nhiều CCB còn âm thầm lưu giữ ký ức bằng việc sưu tầm hiện vật, hình ảnh, tư liệu chiến tranh. CCB Bùi Đình Thu, xã Chí Tiên và CCB Bùi Văn Bình, xã Phù Ninh là những người dành nhiều tâm huyết cho công việc này. Những kỷ vật chiến tranh qua thời gian trở thành những “chứng nhân” đặc biệt, giúp các câu chuyện về cuộc kháng chiến, tình đồng đội và những năm tháng gian khổ hiện lên cụ thể, chân thực hơn.

Những bài học lịch sử sinh động được truyền tải tới học sinh thông qua nhân chứng và hiện vật lịch sử.

Mới đây, Hội CCB tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-CCB ngày 25/8/2026 về tổ chức tọa đàm, giao lưu mô hình giáo dục truyền thống “Ông kể cháu nghe” tại các trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.

Mô hình nhằm phát huy vai trò, kinh nghiệm, vốn sống của cán bộ, hội viên CCB trong giáo dục thế hệ trẻ; giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội và Nhân dân ta thông qua những nhân chứng lịch sử sống.

Hội đã lựa chọn những CCB tiêu biểu, có quá trình tham gia chiến đấu, công tác và có khả năng truyền đạt để trực tiếp giao lưu với học sinh. Nội dung tập trung vào những dấu mốc lớn như Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng thời gắn với những câu chuyện về quê hương, con người Phú Thọ.

Điểm đáng chú ý của mô hình là dành thời gian để học sinh, sinh viên đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các cựu chiến binh. Những người lính năm xưa không chỉ kể chuyện chiến tranh mà còn chia sẻ kinh nghiệm sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực học tập và rèn luyện.

“Ông kể cháu nghe” vì thế không đơn thuần là một hoạt động giáo dục truyền thống. Đó là cách những người từng đi qua chiến tranh trao lại cho thế hệ trẻ những ký ức không thể phai mờ, để quá khứ không bị lãng quên và những giá trị tốt đẹp được tiếp tục bồi đắp.

Từ lời kể của người lính năm xưa đến suy nghĩ, hành động của học sinh hôm nay là một hành trình nối dài mạch nguồn truyền thống. Qua đó, lịch sử được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước.

Phương Thanh