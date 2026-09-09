Phúc Yên lan tỏa lối sống xanh

Cùng với phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, phường Phúc Yên đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống, lan tỏa thông điệp “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn - Chung tay vì hành tinh xanh”.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, 100% khu dân cư trên địa bàn phường Phúc Yên đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan với lực lượng tham gia đông đảo, nòng cốt là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên và hộ gia đình. Bà Lê Thị Phương - tổ dân phố số 5 Trưng Trắc chia sẻ: “Tôi tham gia hoạt động này vì đó là việc làm bảo vệ sức khỏe, mang lại bầu không khí trong lành. Mỗi buổi tổng vệ sinh còn là dịp gắn kết các gia đình, nâng cao ý thức cộng đồng chung tay xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp, tạo hình ảnh văn minh nơi mình sinh sống”.

Mô hình “Đổi rác lấy cây xanh” của Hội LHPN phường Phúc Yên mang lại hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng.

Gần đây, việc triển khai mô hình “Đổi rác lấy cây xanh” của Hội LHPN phường đã để lại dấu ấn trong chuỗi hoạt động vì môi trường. Nổi bật là chương trình “Thu gom rác tái chế, pin cũ đổi lấy cây xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường”. Trong ngày diễn ra chương trình, hàng trăm hội viên phụ nữ và người dân đã mang giấy vụn, vỏ chai nhựa, vỏ lon, bìa carton, cùng những viên pin đã qua sử dụng đến điểm tập kết để đổi lấy những chậu cây cảnh nhỏ xinh, mang lại không gian xanh cho mỗi gia đình. Đặc biệt, việc thu gom pin cũ không chỉ giúp ngăn ngừa độc hại cho nguồn nước, đất đai mà còn lan tỏa ý thức sống xanh.

Một hoạt động khác cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ là chiến dịch “Tái sinh bạt cũ thành những chiếc túi xinh - Kiến tạo vòng đời mới cho sản phẩm”. Theo đó, phụ nữ khu Trưng Trắc đã tận dụng những tấm pano, bạt quảng cáo cũ để thiết kế, cắt may thành những chiếc túi đi chợ, túi đựng đồ, có khả năng chống nước tốt, thay thế túi nilon dùng một lần. Chiến dịch này mang thông điệp môi trường sâu sắc, tăng vòng tuần hoàn sử dụng, kéo dài tuổi thọ cho vật liệu, tạo sản phẩm hữu ích hơn và lan tỏa tinh thần “khởi nghiệp xanh”.

Phát huy vai trò tiên phong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng đô thị văn minh”, Đoàn phường Phúc Yên triển khai hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức vệ sinh, lao động tại tuyến phố thanh niên tự quản. Hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên các tổ dân phố khu vực Hùng Vương, Trưng Trắc và Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Bến Tre đã tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thông - Chủ tịch UBND phường cho biết: Hằng năm, Đảng bộ phường ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương tích cực triển khai bằng chương trình hành động cụ thể. Nổi bật là phong trào trồng, chăm sóc cây xanh. Các tổ dân phố, đoàn thể, trường học đảm nhận phần việc chăm sóc cây theo khu vực. Những không gian cây xanh mới được bổ sung, gồm các tuyến đường chính, khu vực trường học, nhà văn hóa, khu dân cư, công viên, đảm bảo mục tiêu mỗi khu phố có ít nhất một tuyến đường hoặc không gian xanh tiêu biểu, tạo cảnh quan thân thiện, gắn kết cộng đồng.

Phường tập trung hoàn thành các dự án công viên cây xanh trên địa bàn và dành quỹ đất để tiếp tục quy hoạch công viên cây xanh; xây dựng kế hoạch xã hội hóa trồng, chăm sóc cây xanh, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn; khuyến khích mỗi cơ quan, trường học, hộ dân nhận chăm sóc ít nhất một cây xanh. Bên cạnh đó, đưa mục tiêu “xanh hóa đô thị” trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Phúc Yên xanh - sạch - đẹp - văn minh” lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Bùi Minh