Vĩnh Hưng tạo đà phát triển

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Hưng chọn cải cách hành chính và chuyển đổi số làm khâu đột phá chiến lược. Bằng quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, địa phương từng bước khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả lợi thế giao thương, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đột phá trong chuyển đổi số

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên môi trường số.

Sau sáp nhập, việc mở rộng không gian phát triển đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, Đảng ủy xã xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là “chìa khóa” mang tính đột phá. Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các định hướng lớn của Tỉnh ủy Phú Thọ, ngay từ đầu năm 2026, xã chủ động ban hành khung kế hoạch với 73 chỉ tiêu, nhiệm vụ; trong đó 6 tháng đầu năm đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ 23 nhiệm vụ.

Điểm nhấn nổi bật trong chuyển biến hành chính là mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Được đầu tư đồng bộ, khang trang với hệ thống máy bấm số tự động và thiết bị hiện đại, 8 tháng đầu năm 2026, xã đạt được những kết quả ấn tượng: 100% văn bản đi được ký số; 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,06%, mức độ hài lòng của người dân đạt 98%.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hưng cho biết: “Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã làm chủ hoàn toàn các kỹ năng số, quy trình giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch tối đa. Sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân chính là thước đo khách quan và chuẩn xác nhất cho chất lượng hoạt động của bộ máy cơ sở sau sáp nhập”.

Không dừng lại ở việc số hóa thủ tục tại cơ quan hành chính, xã còn thành lập các tổ công nghệ số tại các thôn dân cư; xây dựng 15 video trực quan hướng dẫn bà con giải quyết thủ tục đất đai, hộ tịch ngay tại nhà. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ quá hạn được kéo giảm rõ rệt. Đặc biệt, tư duy quản trị đón đầu được thể hiện qua việc bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 500 lượt cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 50% quy trình hành chính được AI hỗ trợ rà soát, khẳng định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Khơi thông tiềm năng kinh tế

Hiệu quả từ cải cách hành chính và chuyển đổi số đã tạo lực đẩy lan tỏa mạnh mẽ sang phát triển kinh tế và đời sống cộng đồng. Tọa lạc bên các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 2, đường tỉnh 309 cùng định hướng tuyến đường sắt kết nối liên vùng, Vĩnh Hưng hội tụ đầy đủ dư địa để bứt phá về thương mại - dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa giá trị cao. Toàn xã duy trì hoạt động hiệu quả hơn 100 doanh nghiệp, trên 1.800 hộ kinh doanh cá thể cùng mạng lưới bán lẻ hiện đại, tạo nên nhịp sống sôi động.

Mô hình sản xuất rau giống của ông Chu Văn Khôi, thôn 1 cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng mỗi năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình thâm canh theo hướng an toàn, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật gắn với thị trường tiêu thụ tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn. Điển hình như mô hình sản xuất rau giống của hộ ông Chu Văn Khôi (thôn 1), với diện tích hơn 7.000m2 cho doanh thu từ 500 - 700 triệu đồng mỗi năm.

Ông Khôi phấn khởi chia sẻ: “Nhờ xã kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh kết nối giao thương, chúng tôi rất yên tâm đầu tư sản xuất. Hạ tầng giao thông thông suốt giúp việc tiêu thụ rau giống ổn định, thu nhập của gia đình nhờ thế nâng lên rõ rệt”.

Nhờ lợi thế giao thông, xã trở thành đầu mối trung chuyển dưa hấu từ miền Nam tỏa đi các tỉnh miền Bắc.

Song hành với kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng được địa phương ưu tiên dồn sức triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn xã đã cứng hóa gần 120km đường trục xã, liên thôn; phối hợp giải phóng mặt bằng cơ bản diện tích dự án đường song song đường sắt và 80% diện tích mở rộng Quốc lộ 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội ghi nhận nhiều kết quả toàn diện: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%; công tác bảo tồn di sản được chú trọng khi 4/12 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã được số hóa dữ liệu.

Đồng chí Trương Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hưng cho biết: “Đảng bộ xã xác định mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện chất lượng đời sống Nhân dân, phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung vào 4 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng động, dám nghĩ, dám làm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ số vào chỉ đạo, điều hành; tăng tốc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để địa phương phát triển nhanh và bền vững”.

Khơi dậy tiềm năng từ thực tiễn, kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Vĩnh Hưng đang từng ngày khẳng định diện mạo của một miền quê nông thôn mới năng động, văn minh, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Thắng