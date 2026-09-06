Phụ nữ Tân Sơn giữ lửa yêu thương

Phụ nữ đóng vai trò là “người giữ lửa” quan trọng trong việc vun đắp và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Bằng sự chủ động, vượt khó và tinh thần kết nối, Hội LHPN xã Tân Sơn đã và đang khẳng định vai trò trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, giữ gìn mái ấm gia đình và góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Hội LHPN xã Tân Sơn tham gia gian trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của địa phương.

Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp hội phụ nữ xã Tân Sơn triển khai đến gần 3.400 hội viên. Hiểu rõ kinh tế là nền tảng vững chắc của một gia đình bền vững, Hội triển khai nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ chị em phát triển sản xuất.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” năm 2026, Hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã tổ chức cho 16 hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi dúi tại địa phương.

Đồng chí Đặng Thị Minh Hồng- Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn cho biết: “Tại mô hình, hội viên được trực tiếp tìm hiểu cách xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, quản lý đàn, nhân giống và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp chị em có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế để lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Trong năm 2026, Hội LHPN xã định hướng xây dựng mô hình chăn nuôi dúi do phụ nữ làm chủ với 15 hộ tham gia; mỗi hộ dự kiến được hỗ trợ 5 đôi dúi giống, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và quản lý đàn”.

Với việc hỗ trợ con giống, trang bị kiến thức, khuyến khích hội viên chủ động liên kết hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, Hội LHPN xã mong muốn tạo sinh kế, tăng thu nhập, khơi dậy tinh thần tự chủ, dám nghĩ, dám làm, từng bước giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ tập trung hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, Hội còn là điểm tựa chăm lo từng nếp nhà qua việc xây dựng và duy trì các mô hình: “5 không, 3 sạch, 3 an”, “Phụ nữ tự quản”, “Vườn rau gia đình”, “Nuôi lợn nhựa”, “Biến rác thải nhựa thành hành động có ý nghĩa”...

Các mô hình và CLB đã thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã trao tặng 2 mô hình“ Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu, góp phần thu gom, tái chế rác thải và tạo nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản đã góp phần làm thay đổi rõ rệt cảnh quan nông thôn tại Tân Sơn.

Cùng với làm tốt các hoạt động xã hội, tại các buổi sinh hoạt, chương trình tập huấn, Hội LHPN xã cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ, giúp chị em từng bước xây dựng môi trường sống lành mạnh trong mỗi gia đình.

Trong công tác triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, Hội LHPN xã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp cán bộ, hội viên dễ dàng tiếp cận, đăng ký thực hiện, đồng thời tiết kiệm được thời gian, kinh phí và tạo sự thuận lợi cho các cấp Hội trong công tác cập nhật, tổng hợp thông tin và theo dõi việc thực hiện phong trào.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai không chỉ thu gom, tái chế rác thải mà còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể khẳng định, sự chuyển biến tích cực trong từng gia đình hội viên phụ nữ xã Tân Sơn đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Để phát huy vai trò là người giữ lửa yêu thương trong mỗi nếp nhà, Hội LHPN xã Tân Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp chị em tiếp cận kiến thức mới. Qua đó, ngày ngày vun đắp cho những mái ấm gia đình thêm tràn ngập tiếng cười, ấm no và hạnh phúc.

Thu Hà