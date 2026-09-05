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Phú Thọ có 4 hội viên nông dân được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ký Quyết định trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố. Trong danh sách này, Phú Thọ có 4 hội viên nông dân được công nhận danh hiệu.

4 nông dân tiêu biểu của Phú Thọ được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 là ông Lê Mạnh Cường ở xã Tu Vũ; ông Nguyễn Văn Toàn ở xã Hy Cương; ông Cao Đăng Duy ở phường Vân Phú và ông Bùi Đức Luận ở xã Phùng Nguyên.

Phú Thọ có 4 hội viên nông dân được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026Ông Nguyễn Văn Toàn (thứ 2 từ trái sang) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân triệu phú xã Hy Cương, là một trong 4 hội viên nông dân của Phú Thọ được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026.

Đây là những hội viên nông dân có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, tích cực đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Việc được trao tặng danh hiệu là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nông dân trong quá trình đổi mới nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng quê hương.

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 không chỉ tôn vinh những cá nhân có thành tích nổi bật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, khích lệ hội viên, nông dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nông dân Việt Nam xuất sắc Hội Nông dân Việt Nam Phú thọ Ban chấp hành trung ương Xây dựng nông thôn mới Phát triển nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn Văn Toàn Bằng khen
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