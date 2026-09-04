Thời tiết ngày 4/9: Bão số 5 tan, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ có mưa dông

Dự báo, ngày 4/9, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 36 độ C. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Trên biển, bão số 5 tan sau khi vào đất liền Trung Quốc.

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến vẫn ở mức 34-36 độ C. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Từ ngày 5/9, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Ngoài ra, chiều và tối 4/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo nhandan.vn