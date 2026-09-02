Tuổi trẻ Phú Thọ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

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Ngày 2/9, hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên cùng trang nghiêm hướng về Quốc kỳ, hát vang Quốc ca, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân dịp này, các cơ sở Đoàn đã tổ chức sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.
Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức sáng 2/9.
Lễ chào cờ là một trong những hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với thông điệp chủ đạo “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”, khuyến khích mỗi đoàn viên, thanh niên thể hiện tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể.
Đoàn thanh niên Phú Thọ đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" chào mừng Quốc khánh 2/9.
Từ ngày 25/8 - 2/9, nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được triển khai trên địa bàn tỉnh như “Ngày Chủ nhật xanh”, treo cờ Tổ quốc, xây dựng không gian “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hoạt động về nguồn, tuyên truyền lịch sử và lan tỏa những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ.
Thu Hà
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