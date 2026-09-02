Vui ngày lễ, nhớ an toàn

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là dịp để người dân nghỉ ngơi, đi du lịch, sum họp gia đình. Trong những cuộc hội ngộ, rượu, bia thường xuất hiện như một phần của giao tiếp, sinh hoạt. Tuy nhiên, để niềm vui ngày lễ được trọn vẹn, mỗi người cần sử dụng đồ uống có cồn có chừng mực và đặc biệt tuân thủ quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đồi chè Long Cốc là một trong những điểm thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đưa vợ và các con từ thành phố Hà Nội về thăm bố mẹ, anh Nguyễn Thanh Phúc (phường Thanh Miếu) có những ngày nghỉ với các bữa cơm sum họp và những buổi gặp mặt bạn bè. Trong không khí vui vẻ của ngày hội ngộ, anh Phúc chia sẻ: “Đã lâu mới có dịp tập trung đông đủ nên các cuộc vui diễn ra liên tục. Tuy nhiên, do “tửu lượng” có hạn và để đảm bảo sức khỏe, tôi tự nhắc mình hạn chế uống ở mức thấp nhất có thể. Khi đã sử dụng rượu, bia, tôi chủ động gọi xe dịch vụ hoặc nhờ người thân đưa về, tuyệt đối không tự lái xe”.

Tận dụng kỳ nghỉ dài ngày, anh Dương Hoài Nam (du khách đến từ Hà Nội) cùng nhóm bạn chọn đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc) làm điểm dừng chân để “săn mây”. Trong những bữa tiệc nướng ngoài trời, anh và nhóm bạn có nhâm nhi vài lon bia để tăng thêm không khí. Tuy nhiên, mọi người đều thống nhất chỉ uống một chút cho vui và dừng đúng lúc, giữ tỉnh táo để sáng sớm đón bình minh, ghi lại những hình ảnh đẹp của đồi chè. "Đặc biệt, khi đã uống bia thì tuyệt đối không lái xe” - anh Nam cho biết.

Những lựa chọn có trách nhiệm như anh Phúc, anh Nam đang góp phần hình thành thói quen văn minh trong sử dụng rượu, bia, nhất là trong những dịp nghỉ lễ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra trong dịp nghỉ lễ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giúp người dân duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, hạn chế sử dụng bia, rượu.

Cùng với các chuyến du lịch, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trong những ngày nghỉ lễ.

Tại xã Phùng Nguyên, không khí ngày lễ thêm sôi động với hội thi bơi lội và trò chơi dân gian bắt vịt dưới nước, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Những tiếng reo hò, tiếng cười tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời mở ra những lựa chọn giải trí tích cực thay vì dành quá nhiều thời gian cho những cuộc vui có sử dụng rượu, bia.

Rượu, bia và đồ uống có cồn là những sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần đóng góp ngân sách và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên hoặc quá mức có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tai nạn giao thông.

Trong những năm qua, việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông được tăng cường. Quy định xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn ở mức thấp nhất bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; mức trung bình bị phạt từ 18-20 triệu đồng và trừ 10 điểm; mức cao nhất có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt từ 2-3 triệu đồng đến 8-10 triệu đồng tùy theo mức nồng độ cồn, kèm hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Việc bị trừ điểm giấy phép lái xe ảnh hưởng trực tiếp đến quyền điều khiển phương tiện. Ngoài ra, nếu gây tai nạn, thiệt hại về người và tài sản, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Những quy định nghiêm khắc về nồng độ cồn không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Vì vậy, mỗi người cần chủ động lựa chọn cách vui phù hợp, biết dừng đúng lúc và không để rượu, bia trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài là dịp để đoàn viên, sum họp và tái tạo năng lượng sau những ngày học tập, lao động. Uống có chừng mực, biết dừng đúng lúc và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia chính là cách mỗi người bảo vệ sức khỏe, giữ trọn niềm vui bên gia đình và góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, bình yên.

Lê Hoàng