Phong trào văn hóa, văn nghệ gắn kết cộng đồng ở Võ Miếu

Không chỉ là hoạt động giải trí, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở xã Võ Miếu trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân.

Võ Miếu có 29 khu dân cư với 49 nhà văn hóa, hội trường, sân khấu phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó 29 nhà văn hóa được sử dụng thường xuyên. Đây là điều kiện thuận lợi để phong trào văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp, trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây.

Hiện 29 khu dân cư của xã đều có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Xã có 9 câu lạc bộ văn nghệ với hơn 300 hội viên. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ hoạt động khá phong phú như hát dân ca, dân vũ, múa, văn nghệ tổng hợp và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiếng hát, điệu múa góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng ở Võ Miếu.

Đồng chí Nguyễn Như Anh - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Võ Miếu cho biết: Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn thời gian qua phát triển khá đồng đều và ngày càng đi vào chiều sâu. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Để phong trào có sức lan tỏa, xã thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, hội diễn vào dịp lễ, Tết và những sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa dân gian, đội văn nghệ quần chúng, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. Từ đó, văn nghệ trở thành sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân. Trong năm 2025, xã tổ chức khoảng 10 chương trình văn nghệ và gần 100 buổi giao lưu giữa các khu dân cư.

Điểm nổi bật trong phong trào văn nghệ ở Võ Miếu là việc gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại các buổi giao lưu, hội diễn, những làn điệu dân ca, cồng chiêng, đâm đuống, hát ví, hát rang cùng trang phục truyền thống được người dân trình diễn, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc.

Đằng sau mỗi tiết mục là sự chuẩn bị công phu của các thành viên câu lạc bộ, đội văn nghệ. Từ lựa chọn bài hát, dàn dựng tiết mục, tập luyện động tác đến chuẩn bị trang phục, đạo cụ, mỗi người đều dành thời gian, tâm huyết để có những tiết mục đặc sắc phục vụ cộng đồng. Không ít người dù công việc gia đình, lao động sản xuất bận rộn vẫn tranh thủ thời gian tham gia tập luyện.

Bà Hà Thị Mậu - Đội trưởng Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường chia sẻ: Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, thu hút thành viên ở nhiều lứa tuổi. Mọi người đến với nhau trước hết bởi niềm yêu thích văn nghệ. Qua mỗi buổi tập, mỗi lần biểu diễn lại có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, tăng tình đoàn kết. Câu lạc bộ cũng là nơi cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Từ những buổi tập, tiếng hát, điệu múa dần trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. Người lớn hướng dẫn lớp trẻ từng động tác, lời hát; thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi cùng tham gia. Nhờ đó, đời sống văn hóa ở khu dân cư thêm phong phú, tình cảm ngày càng bền chặt.

Không dừng ở việc tạo không khí vui tươi, các câu lạc bộ, đội văn nghệ đang trở thành những hạt nhân quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc địa phương. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 92%, khu dân cư văn hóa đạt 71,4%.

Từ những câu lạc bộ nhỏ, những buổi tập luyện ở nhà văn hóa đến các chương trình giao lưu sôi nổi tại khu dân cư, phong trào văn hóa, văn nghệ ở Võ Miếu tạo nên sức sống mới cho đời sống tinh thần của Nhân dân. Mỗi lời ca, điệu múa không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc và bồi đắp tình yêu quê hương. Khi tiếng hát được cất lên từ mỗi khu dân cư, đời sống văn hóa cơ sở cũng thêm phần sinh động, trở thành nền tảng để Võ Miếu xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc.

Dương Chung