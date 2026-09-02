Đánh thức ký ức, khơi dậy niềm tự hào

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Bảo tàng Hùng Vương (phường Việt Trì) mở cửa đón khách đến tham quan. Không ồn ào, náo nhiệt, không gian nơi đây mang vẻ trầm mặc, trang nghiêm. Giữa khoảng lặng ấy, nhịp sống đô thị dường như được đặt lại phía sau, nhường chỗ cho những hiện vật kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất cội nguồn qua hàng nghìn năm.

Cô và trò Trường Mầm non Ngôi sao Việt tham quan không gian trưng bày chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Bản hùng ca bất diệt".

Nằm ở trung tâm phường Việt Trì, Bảo tàng Hùng Vương gây ấn tượng với kiến trúc mô phỏng mái nhà sàn truyền thống Bắc Bộ, kết hợp hoa văn đặc trưng của trống đồng Đông Sơn. Qua các không gian trưng bày, du khách có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ và hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Những hiện vật khảo cổ từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước được giới thiệu sinh động. Công cụ đá, vũ khí, trang phục, nhạc cụ... mỗi hiện vật là một dấu tích giúp người xem hình dung rõ hơn về đời sống vật chất, tinh thần của cha ông.

Một số hiện vật được bố trí để du khách quan sát ở cự ly gần, trực tiếp tương tác, nghe thử âm thanh, tạo trải nghiệm trực quan về những giá trị được lưu giữ qua thời gian.

Nổi bật trong hệ thống trưng bày là Bảo vật Quốc gia - Bộ sưu tập Nha chương có niên đại hơn 3.000 năm, được xem là biểu tượng quyền lực của người Việt cổ. Những phiến đá được chế tác công phu không chỉ cho thấy trình độ kỹ thuật, tư duy thẩm mỹ của cư dân cổ mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa vùng Đất Tổ.

Những hình ảnh, âm thanh sống động từ những thước phim tư liệu tại bảo tàng thu hút các em nhỏ.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, không gian lịch sử tại Bảo tàng Hùng Vương càng thêm ý nghĩa với trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bản hùng ca bất diệt”, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật gốc được sắp xếp khoa học theo 3 chủ đề, tái hiện không khí sục sôi của mùa Thu lịch sử năm 1945, giúp người xem có thêm góc nhìn trực quan về những sự kiện đặc biệt của dân tộc.

Giữa dòng người tham quan, chị Lê Thị Phương Thảo cùng con trai nhỏ dừng chân khá lâu trước các gian trưng bày. Trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, chị chọn Bảo tàng Hùng Vương làm một trong những điểm đến để con có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Nhìn con thích thú trước những kỷ vật kháng chiến và Bộ sưu tập Nha chương, chị Thảo chia sẻ: “Ở nơi xa quê hương, dù cha mẹ có kể bao nhiêu câu chuyện, dù con có xem qua bao nhiêu cuốn sách hay thước phim tư liệu thì tất cả vẫn khá mơ hồ. Vì vậy, năm nay tôi quyết định cho cháu về thăm ông bà, đồng thời để con có cơ hội tận mắt chứng kiến những dấu tích của cha ông. Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm bổ ích đối với cháu”.

"Giờ học lịch sử" trực quan sinh động, giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn về những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Không chỉ là điểm đến của những người con xa quê, Bảo tàng Hùng Vương những ngày này còn thu hút đông đảo các em nhỏ. Tại sảnh chính, 100 em học sinh Trường Mầm non Ngôi sao Việt cùng thầy, cô giáo hào hứng tham quan, tạo nên không khí tươi trẻ.

Các em chăm chú nghe giới thiệu về khu trưng bày ngoài trời với xe tăng, máy bay; tìm hiểu hiện vật, trang phục và những dấu tích văn hóa từ xa xưa. Những trải nghiệm trực quan giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn đối với trẻ nhỏ.

Sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa và đời sống hiện đại tại Bảo tàng Hùng Vương ngày càng rõ nét thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo” mở rộng không gian tiếp cận di sản, mang đến cho người xem những trải nghiệm trực quan, tương tác.

Cùng với phim tư liệu, nền tảng số hóa và các hoạt động trải nghiệm, công nghệ đang góp phần biến bảo tàng thành không gian học tập lịch sử sinh động. Trẻ em, du khách và những người con trở về từ xa quê có thể tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử một cách tự nhiên hơn.

Rời Bảo tàng Hùng Vương, những câu chuyện về quá khứ vẫn còn đọng lại. Từ bảo vật hàng nghìn năm tuổi đến những kỷ vật của mùa Thu 1945, từ những trang tư liệu đến trải nghiệm công nghệ, lịch sử không còn là những câu chuyện xa xôi mà trở nên gần gũi, sống động.

Mỗi chuyến tham quan vì thế không chỉ là hành trình tìm hiểu quá khứ, mà còn là dịp để mỗi người chạm vào ký ức, bồi đắp niềm tự hào và thêm yêu quê hương, đất nước.

Lê Hoàng