Sáng kiến từ tâm huyết

Trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1, anh Lê Văn Nghiêm (sinh năm 1984), cán bộ Phòng Phát triển sản phẩm là một trong những điển hình không ngừng học hỏi, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

Anh Lê Văn Nghiêm (bên phải) trao đổi với đồng nghiệp về các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gắn bó với Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 nhiều năm nay, anh Nghiêm luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và tư duy đổi mới - những yếu tố then chốt giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công việc tại Phòng Phát triển sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, khả năng nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất. Do đó, anh luôn tâm niệm, đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn mà có thể xuất phát từ những bất cập trong công việc hằng ngày. Trong quá trình sản xuất, anh luôn quan sát, trao đổi với đồng nghiệp, tìm nguyên nhân những khâu chưa hợp lý, từ đó đề xuất phương án cải tiến. Cách làm việc nghiêm túc, cầu thị ấy giúp anh tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, trở thành nhân tố tích cực trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Một dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của anh là tham gia dự án giảm giá thành sản phẩm - một trong những dự án trọng điểm của công ty. Trong dự án, anh Nghiêm cùng các đồng nghiệp tích cực nghiên cứu, phân tích từng công đoạn, tìm kiếm những điểm có thể cải tiến, đề xuất giải pháp phù hợp. Từ thực tế sản xuất, nhiều ý tưởng được anh và đồng nghiệp đưa ra, góp phần nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm chi phí. Kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà còn tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, đóng góp trí tuệ vào quá trình phát triển chung.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Nghiêm còn là thành viên tích cực trong các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp. Với vai trò Nhóm trưởng nhóm QCC, anh Nghiêm cùng các thành viên phát huy tinh thần làm việc tập thể, chủ động phát hiện vấn đề, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp cải tiến. Nhờ sự đồng lòng, trách nhiệm, nhóm QCC đã giành giải Nhất phong trào cải tiến quý III năm 2025. Đặc biệt, sáng kiến do anh đề xuất, triển khai đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Con số này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả tư duy đổi mới, đồng thời cho thấy những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất có thể tạo ra giá trị lớn nếu được nghiên cứu và áp dụng đúng cách.

Với anh Nghiêm, kết quả ấy không chỉ là thành tích cá nhân mà trước hết là thành quả của tinh thần đoàn kết, phối hợp và cùng nhau tìm giải pháp của cả tập thể. Trong quá trình làm việc, anh luôn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp, khuyến khích các thành viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng. Nhờ đó, tinh thần cải tiến từng bước trở thành nét văn hóa trong làm việc nhóm, tạo môi trường để mỗi thành viên phát huy tốt năng lực, sở trường.

Câu chuyện của anh Nghiêm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới của người lao động, qua đó xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể đóng góp trí tuệ và sức lực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hoàng Hương